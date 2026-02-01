Pablo Repetto se vuelve a quejar de la cancha del Estadio El Campín: “Te come las piernas”

Independiente Santa Fe consiguió una victoria de alto valor en su visita a Boyacá, no solo por los tres puntos sumados ante Chicó, sino por el mensaje de carácter y sacrificio que dejó el equipo dentro y fuera de la cancha. El triunfo 1-0, en el tiempo de reposición, como premio al esfuerzo colectivo en medio de un calendario exigente y una alta carga física.

En rueda de prensa, el director técnico Pablo Repetto destacó la entrega de sus jugadores, haciendo énfasis en el desgaste acumulado que arrastraba el plantel. El entrenador explicó que Santa Fe llegó a este compromiso tras disputar “dos finales en medio de tres partidos de campeonato”, lo que condicionó el rendimiento físico del equipo.

Le puede interesar: Tabla de posiciones Bundesliga: así queda luego de que Luis Díaz salvara el empate del Bayern Múnich

Además, señaló que el estado del terreno de juego en El Campín en jornadas anteriores ha influido en la carga muscular, afirmando que es una cancha que, con seguidilla de partidos, “te come las piernas”.

Repetto reconoció que por momentos faltó chispa, pero valoró la reacción del equipo en el segundo tiempo y el impacto positivo de los jugadores que ingresaron desde el banco. “Los que entraron le dieron frescura al equipo y a partir de eso dominamos”, aseguró, resaltando que, pese al buen planteamiento del rival, Santa Fe mostró mayor deseo de llevarse el triunfo.

Otro punto destacado por el entrenador fue el respaldo de la hinchada, a la que calificó como un factor determinante. Repetto subrayó que el apoyo constante se ha sentido en partidos clave y que el equipo intenta retribuirlo con lucha y compromiso en el campo.

Le puede interesar: Cúcuta 1-1 Fortaleza en Liga Colombiana: goles, mejores acciones y más del partido

Por su parte, Nahuel Bustos se refirió a su presente personal y al proceso de adaptación que vive en el club. El atacante aseguró sentirse cada vez más cómodo gracias al acompañamiento de sus compañeros y del cuerpo técnico.

“La adaptación se me está haciendo más fácil con mis compañeros, con el cuerpo técnico que nos están ayudando a mí y a lo que nos tocó llegar ahora de la mejor manera. Así que contento y trabajando para estar al 100”, señaló Bustos.

Con este triunfo, Santa Fe toma impulso anímico de cara a su próximo reto, con la convicción de que el camino se construye desde el esfuerzo, la entrega y el respaldo de su gente.