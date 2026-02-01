Medellín: Un hombre murió por quemaduras producidas, al parecer, por su pareja sentimental

Medellín

Según el reporte oficial que tienen las autoridades de Medellín, es que en la madrugada del 1 de febrero falleció en Policlínica un hombre de 28 años, quien había sido remitido de la clínica Sagrado Corazón de Jesús de la comuna de Buenos Aires por quemaduras en diferentes partes del cuerpo, afectando gravemente las vías respiratorias. Agrega el reporte de que esta persona había ingresado el pasado 31 de enero a la 1:58 a.m. al Sagrado Corazón proveniente del barrio Loreto, según la información del personal médico.

La policía agrega que luego de las labores de vecindario, personas que vivían cerca de la persona fallecida, identificada como Alexis Ospina Piedrahita, de 28 años contaron que la víctima sostuvo una discusión con su expareja sentimental , quien durante la pelea le roció un líquido, presuntamente gasolina, y le prendió fuego; de inmediato huyó del lugar.

Versión de la familia de la víctima

La señora Diana Patricia Piedrahita, mamá de Alexis Ospina Piedrahita, fallecido por quemaduras en su cuerpo, manifestó que la persona señalada de presuntamente ser la responsable es la pareja sentimental . Ella habría llegado a la vivienda en aparente estado de embriaguez y pateó en repetidas ocasiones la puerta, ya que Alexis se negó a dejarla entrar.

“Tuvo una discusión con la pareja, y ella se fue y compró una bolsa de gasolina, y llegó, y por la ventana del apartamento tiró la bolsa de gasolina hacia adentro y la prendió. Prendió el apartamento, y como mi hijo estaba adentro, al salir mi hijo a volarse, lo cogió la llama del fuego”, relató la mamá.

La señora Diana manifestó que la mujer huyó sin rumbo conocido hasta el momento y solo espera que las personas que sepan del paradero de la mujer señalada la denuncien para que la puedan detener y responda por el crimen del que se le acusa y, además, le hace un llamado a las autoridades.

“Que se haga justicia por mi hijo. Ay, no, ella tiene que pagar por esto tan horrible que me hizo. Se llevó parte de mi vida”, manifestó en medio del llanto por el dolor ocasionado por la pérdida de su hijo.

Este hecho es investigado para esclarecer lo que ocurrió y determinar reales responsabilidades.