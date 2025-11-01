Gobernación de Córdoba y UNGRD movilizan 70 toneladas de papa para damnificados por lluvias

Montería

La población cordobesa afectada por la intensa temporada de lluvias comienza a recibir apoyo sustancial con la llegada de 70 toneladas de papa provenientes de cultivos nacionales.

Esta importante gestión, concretada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, representa una medida de alivio inmediato para las familias damnificadas.

El esfuerzo humanitario se amplía con la distribución de más de 9.000 kits de alimentos y aseo, que ya han llegado a 15 de los 22 municipios actualmente bajo declaratoria de calamidad pública, con proyección de cubrir la totalidad del territorio afectado en los próximos días.

Henry Licona, director de Gestión del Riesgo en el departamento, explicó que la estrategia incluye además el suministro de costales y materiales especializados para contener puntos críticos identificados a lo largo de la cuenca del río Sinú.

Pronostico lluvias para Córdoba

El funcionario advirtió que la crisis persiste, señalando que “estamos en una temporada de variabilidad climática, pues el Ideam nos advierte sobre la permanencia de las fuertes lluvias y las altas temperaturas”.

Frente a este escenario, Licona aseguró que mantendrán las labores ininterrumpidamente para acompañar a los municipios y garantizar la atención humanitaria prioritaria.

Este operativo integral forma parte del plan de respuesta que desarrolla la administración departamental en coordinación con el gobierno nacional, con el propósito fundamental de salvaguardar vidas y proveer condiciones básicas a las comunidades en situación de vulnerabilidad.