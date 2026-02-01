El Gobierno ratificó desde Popayán que las operaciones militares continuarán en el Cañón del Micay

Popayán - Cauca

El viceministro del Diálogo Social, Gabriel Rondón aseveró desde Popayán que en el Cañón del Micay continuarán las operaciones militares continúan.

El pronunciamiento lo hizo el funcionario en la mesa nacional de seguimiento a la situación humanitaria y de seguridad en el corregimiento de El Plateado, tras los disturbios entre la comunidad y la Fuerza Pública que dejaron fallecidos y varios heridos.

Rondón, manifestó que las acciones violentas son promovidas por grupos que dejaron de ser insurgentes, ahora narcotraficantes, que buscan crear zozobra y hacer parecer que la institucionalidad ataca a la ciudadanía.

El funcionario aseveró que pretenden colocar a esos grupos delincuenciales a buen recaudo de las autoridades y proteger a la población civil.

Además, agregó que los disturbios provienen de un sector minoritario de la población.

“Estas acciones de violencia ni nos van a amedrantar ni van a hacer que la inversión social se detenga. Por el contrario, se va a profundizar más“, dijo.

En ese sentido explicó que, "las operaciones militares no se suspenden, siguen de manera democrática, pero de la mano de una inversión social nunca vista en el departamento, articulada desde el nivel municipal, departamental y nacional".

Frente a la inversión social, Rondón aseveró que se reafirmó el compromiso con el Cauca y El Cañón del Micay.“Tenemos varias de las acciones muy concretas, avances importantes en salud, en educación, vías y agricultura. Hemos definido un cronograma de seguimiento mensual para seguir evaluando la velocidad de la inversión”, recalcó.

Agregó que, “tenemos cubierto El Cañón del Micay con grupos de asistencia médica, se está ampliando la oferta del ICBF y el Invías avanza en la reconstrucción y mejoramiento de carreteras”.

Finalmente, el viceministro puntualizó que se mantiene un diálogo permanente con la comunidad, con el acompañamiento de autoridades locales y del Ministerio Público.

Entretanto, la comunidad de El Plateado insiste en el desmonte de la Estación de Policía y la salida de la Fuerza Pública del territorio.