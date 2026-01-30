Comunidades campesinas del sur del Cauca se movilizan contra el uso del glifosato / Caracol Radio ( Colprensa )

Patía, Cauca

Tras los anuncios del Gobierno Nacional sobre la posible reactivación de la aspersión con glifosato en el Cauca, cerca de siete mil campesinos cocaleros del sur del departamento se movilizan este viernes 30 de enero en rechazo a esta medida en varios municipios de la región.

La jornada está convocada para las diez de la mañana en el estadio Lalo Castillo, en el municipio de Patía, hasta donde llegarán comunidades campesinas de Balboa, El Tambo, Argelia y la cordillera del Patía, quienes piden detener cualquier intento de erradicación mediante aspersión aérea.

El presidente de la Asociación Campesina Agroambiental de la Cordillera del Patía, Agropatía, Diego Reyes, aseguró que las decisiones sobre el uso del glifosato deben ser concertadas con las comunidades, garantizando diálogo, inversión productiva y alternativas reales para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“Estamos dispuestos a escuchar al Gobierno si trae propuestas concretas de transformación y sustitución. Hoy más de siete mil familias dependen del cultivo de hoja de coca y no se puede imponer una política sin garantías”, señaló.

Reyes agregó que las comunidades buscan ser escuchadas. “Este es un encuentro de campesinos que quiere notificarle al Gobierno que estamos dispuestos, si es necesario, a movilizarnos de manera permanente si no se nos escucha y si se nos pretende atropellar”, afirmó.

Las comunidades aseguran que las notificaciones emitidas por el Ministerio de Defensa sobre el inicio de aspersiones en Argelia, Patía y otros 15 municipios generan preocupación, al recordar las afectaciones a la salud, los cultivos de pancoger y el medio ambiente registradas en años anteriores.

Los organizadores reiteraron que el objetivo de la movilización es exigir el fin del uso del glifosato y presentar al Gobierno Nacional una propuesta campesina de transformación territorial, aclarando que la jornada será pacífica y que no se realizarán bloqueos sobre la vía Panamericana.