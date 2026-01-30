Comunidades de El Plateado, Cauca exigen la salida de la Policía del territorio

El Plateado - Cauca

Comunidades de corregimiento de El Plateado, Cauca, exigen el desmonte de la Estación de Policía en la localidad, tras los disturbios registrados en los últimos días que han dejado varios heridos y según los habitantes, al menos dos muertos.

En un comunicado, la población de esta localidad del municipio de Argelia explicó que continúa exigiendo el esclarecimiento de los hechos en los que murieron las dos personas, de los cuales señalan, de manera preliminar, como responsables a la Fuerza Pública.

Además, denunciaron que las movilizaciones en las que piden la salida de la Fuerza Pública del territorio han sido respondidas con el uso desmedido de la fuerza, dejando cerca de 20 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de El Plateado, Kevín Arcos había manifestado previamente que, “la Fuerza Pública reacciona de una manera muy violenta conta las comunidades que inició una marcha pacífica para esclarecer los hechos. Siempre hemos querido priorizar el diálogo, pero definitivamente vimos de parte de ellos agresiones”.

En el territorio se siguen registrando confrontaciones entre la comunidad y la Policía.

La Policía aseveró que las comunidades están actuando, presuntamente, instrumentalizadas por grupos armados ilegales.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya aseveró que, “nosotros no atacamos a la población civil, por el contrario, somos garantes de sus derechos”.

También señaló que, “desafortunadamente el grupo terrorista del frente Carlos Patiño que opera en la zona, es el que esta instrumentalizando a la población civil par realizar asonadas”.

Entretanto, la población insiste en el comunicado que, ante la desconfianza hacia la Fuerza Pública, exigen el desmonte de la Estación de Policía del corregimiento, que fue instalada en el marco de la operación Perseo hace más de un año.

Además, hicieron un llamado al Gobierno Nacional a establecer una mesa de diálogo urgente.