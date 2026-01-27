En grave accidente de tránsito murieron al menos siete personas en la vía Panamericana del Cauca

Caldono - Cauca

Dos vehículos chocaron aparatosamente en la vía Panamericana entre Popayán y Cali dejando por lo menos siete víctimas mortales y caos en el corredor internacional. Los hechos se registraron el tramo de Pescador en jurisdicción del municipio de Caldono.

Javier Enrique Soto, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Cauca manifestó que preliminarmente se conoce que “el siniestro involucró a un automóvil tipo Velotax y a un tractocamión que cubría la ruta Buga–Pasto”.

Lo que se sabe del accidente

También manifestó que las personas lesionadas fueron atendidas por organismos de socorro y remitidos a centros asistenciales de Piendamó, Popayán y Cali.

Tras el siniestro, uno de los vehículos quedó en llamas, situación que fue atendida por el cuerpo de bomberos del municipio de Santander de Quilichao.

Inicialmente la vía Panamericana fue cerrada totalmente mientras organismos de socorro y unidades de la Policía de Tránsito adelantaban labores de atención, regulación vehicular y levantamiento de los cuerpos.

Luego se habilitó el paso a un carril en el tramo vial.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes y verificaciones técnicas para identificar a las víctimas, conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se registró el accidente y establecer responsabilidades.

