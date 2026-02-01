Desde hoy baja $500 el galón de gasolina en Pereira y en el país

Pereira

Desde este inicio de febrero, los conductores en Pereira ya sienten un alivio en el bolsillo; El Gobierno Nacional oficializó la reducción de $500 en el precio del galón de la gasolina, una medida que comenzó a regir en las últimas horas y que impacta directamente a las estaciones de servicio de la ciudad.

La decisión quedó en firme mediante la resolución 40095 del 29 de enero de 2026, expedida de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, luego de que el anuncio fuera anticipado por el Ejecutivo días atrás.

Según el Ministerio de Minas, la rebaja se aplicó de manera homogénea en las principales ciudades del país, incluida Pereira, y aclaró que no se presentaron modificaciones en el precio del diésel, que se mantiene estable.

En la página oficial de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se encuentra la tabla de precios, donde señalan que el precio de la gasolina desde el 1° de febrero en Pereira es de $15.939, 500 pesos menos, ya que para el mes de enero el precio era de $16.439.

Gobierno anuncia reducción de $500 en el precio de la gasolina y congela el diésel Ampliar

Desde el sector de los distribuidores minoristas en Risaralda, el presidente ejecutivo de Imzacom, Alberto Arias, calificó la medida como positiva para la economía local. Señaló que la reducción en los combustibles suele traducirse en mayor movilidad de vehículos, lo que impulsa actividades clave como el turismo, la hotelería y el comercio.

Arias explicó que cuando los precios de la gasolina bajan, los ciudadanos se movilizan más, consumen más y se dinamiza el mercado, generando un efecto favorable en distintos sectores productivos de Pereira y el departamento.

Con este ajuste, febrero arranca con un respiro para miles de conductores y empresarios que dependen del transporte, mientras se espera que el impacto positivo se refleje en el movimiento económico de la capital risaraldense en las próximas semanas.