Avanza la construcción en la intersección de Corales en Pereira; aquí los cambios en la movilidad

A partir del lunes 2 de febrero, los conductores y peatones que se movilizan por el sector de Corales deberán tener en cuenta importantes cambios en la circulación vial, debido al inicio de la Fase II de la Nueva Intersección Corales, una obra que busca mejorar de manera estructural la movilidad en el sur de Pereira y que se convierte en la primera intersección de tres niveles construida en la ciudad.

La Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Infraestructura y el Instituto de Movilidad, dio a conocer el Plan de Manejo de Tránsito que regirá durante esta etapa de la obra, el cual contempla desvíos, cierres parciales y ajustes en rutas del transporte público, con el objetivo de permitir el avance de los trabajos y garantizar la seguridad de todos los actores viales.

De acuerdo con la secretaria de Infraestructura, Diana Osorio Bernal, los cambios serán progresivos y estarán acompañados de señalización, personal de apoyo y campañas pedagógicas para orientar a la ciudadanía.

Uno de los principales ajustes se presenta en el sentido Cuba–Corales, donde se habilitará un giro a la altura de la Clínica San Rafael que permitirá continuar en doble flujo hacia la glorieta de Corales.

El ingreso al sector quedará habilitado únicamente frente a la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez y funcionará en un solo sentido, razón por la cual se recomienda a los conductores seguir estrictamente la señalización instalada.

Las demás vías que confluyen a la glorieta de Corales continuarán operando con normalidad, mientras que en las zonas comerciales cercanas se implementará señalización especial para permitir el parqueo controlado, con el fin de reducir las afectaciones a comerciantes y usuarios.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que utilicen vías alternas como la Avenida 30 de Agosto, planifiquen sus recorridos con mayor tiempo y transiten con precaución, especialmente en horarios de alta congestión.

A los peatones se les recomienda hacer uso de las rutas seguras y de los pasos peatonales habilitados, principalmente en sectores con alta afluencia como el colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez, el comercio del área.

Restricciones durante la obra

Mientras se desarrollan los trabajos, estará prohibido detenerse o estacionar vehículos en los desvíos temporales, así como el ingreso de vehículos de carga pesada al sector de Corales. Este tipo de automotores solo podrá circular por los corredores alternos definidos por el Instituto de Movilidad.

Cambios en el servicio de Megabús

Como parte de los ajustes operativos, Megabús informó que la Ruta 16 Estadio tendrá un recorrido temporal a partir del 2 de febrero. El trayecto iniciará en el Intercambiador de Cuba y continuará por la Avenida Sur, la Carrera 25 en Corales, Olímpico I, Portal de Gamma, barrio La Viña, Gamma y otros sectores, antes de retomar su recorrido habitual por la Avenida Las Américas.

La empresa recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación, ya que durante el desarrollo de la obra podrían presentarse congestiones, variaciones en los tiempos de llegada y cambios en las frecuencias del servicio.