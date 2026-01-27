Fuertes lluvias en Bogotá han provocado inundaciones y caos en la movilidad

Durante los últimos días, la lluvia ha sido protagonista en Bogotá. Este martes, 27 de enero, las localidades afectadas han sido Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy y Bosa.

Debido a las fuertes lluvias, se presentaron encharcamientos en:

Av. Esperanza con Carrera 50

Av. Cali con Calle 52A

Transversal 93 con Av. Mutis

Av. Boyacá con Calle 39B Sur

Av. Agoberto Mejía con Calle 26 Sur

Autopista Norte con Calle 200

Carrera 7 con Calle 235

Carrera 7 con Calle 170

Calle 80 con Carrera 24

Carrera 15 con Calle 100

Av. Américas con Calle 36

Autopista Norte con Calle 82

Av. Américas con Carrera 43

Carrera 11 con Calle 85

Carrera 15 con Calle 85

Av. Circunvalar con Calle 85

Calle 48 Sur con Transversal 1 bis

Autopista Norte con calle 170

Autopista Norte con Calle 215

Inundaciones en algunas partes de Bogotá

En la Calle 87 con Autopista Norte, se realizó el cierre de la calzada lenta debido a una fuerte inundación que impidió el tránsito de los vehículos. De igual manera, se registraron inundaciones en algunas viviendas en el sector de María Paz en Kennedy. Autoridades llegaron con carrotanques para ayudar con la situación.

Como resultado de las lluvias registradas y con corte a las 4:30 p.m. se reportan 17 daños en redes de servicios públicos de alcantarillado en las siguientes localidades:

3 Puente Aranda

3 San Cristóbal

3 Kennedy

2 Santa Fe

2 Rafael Uribe Uribe

2 Usaquén

1 Engativá

1 La Candelaria

Recomendaciones ante las fuertes lluvias

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha realizado seguimiento a la evolución de las precipitaciones a través del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), el cual monitorea en tiempo real la actividad eléctrica, los niveles de lluvia y el comportamiento de ríos y quebradas.

En ese sentido, el instituto hace las siguientes recomendaciones: