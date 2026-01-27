Fuertes lluvias en Bogotá han provocado inundaciones y caos en la movilidad
Durante este martes, 27 de enero, se reportaron precipitaciones en gran parte de la ciudad. Esto ha provocado caos vial en las principales avenidas.
Durante los últimos días, la lluvia ha sido protagonista en Bogotá. Este martes, 27 de enero, las localidades afectadas han sido Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy y Bosa.
Debido a las fuertes lluvias, se presentaron encharcamientos en:
- Av. Esperanza con Carrera 50
- Av. Cali con Calle 52A
- Transversal 93 con Av. Mutis
- Av. Boyacá con Calle 39B Sur
- Av. Agoberto Mejía con Calle 26 Sur
- Autopista Norte con Calle 200
- Carrera 7 con Calle 235
- Carrera 7 con Calle 170
- Calle 80 con Carrera 24
- Carrera 15 con Calle 100
- Av. Américas con Calle 36
- Autopista Norte con Calle 82
- Av. Américas con Carrera 43
- Carrera 11 con Calle 85
- Carrera 15 con Calle 85
- Av. Circunvalar con Calle 85
- Calle 48 Sur con Transversal 1 bis
- Autopista Norte con calle 170
- Autopista Norte con Calle 215
Inundaciones en algunas partes de Bogotá
En la Calle 87 con Autopista Norte, se realizó el cierre de la calzada lenta debido a una fuerte inundación que impidió el tránsito de los vehículos. De igual manera, se registraron inundaciones en algunas viviendas en el sector de María Paz en Kennedy. Autoridades llegaron con carrotanques para ayudar con la situación.
Como resultado de las lluvias registradas y con corte a las 4:30 p.m. se reportan 17 daños en redes de servicios públicos de alcantarillado en las siguientes localidades:
- 3 Puente Aranda
- 3 San Cristóbal
- 3 Kennedy
- 2 Santa Fe
- 2 Rafael Uribe Uribe
- 2 Usaquén
- 1 Engativá
- 1 La Candelaria
Recomendaciones ante las fuertes lluvias
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha realizado seguimiento a la evolución de las precipitaciones a través del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), el cual monitorea en tiempo real la actividad eléctrica, los niveles de lluvia y el comportamiento de ríos y quebradas.
En ese sentido, el instituto hace las siguientes recomendaciones:
- Revisar, limpiar y asegurar techos, canales y bajantes de la vivienda.
- No arrojar basuras a calles, alcantarillas o quebradas, para evitar taponamientos.
- Evitar permanecer bajo árboles, vallas, techos livianos o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.
- Planear los desplazamientos y evitar transitar cerca de ríos, quebradas o zonas de ladera durante lluvias intensas.
- Reportar de inmediato a la Línea 123 cualquier encharcamiento profundo, deslizamiento o situación de riesgo.