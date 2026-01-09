¿Hay alerta por ‘tormenta negra’ de 48 horas en Colombia? IDEAM dio respuesta oficial

Varios medios de comunicación en Colombia han reseñado recientemente la llegada de un presunto evento atmosférico denominado como ‘tormenta negra’, el cual afectaría al país con lluvias intensas, fuertes vientos y granizo, durante 48 horas.

La noticia dejó en vilo a miles de personas, particularmente por la llegada de la tormenta en pleno puente festivo de Reyes Magos, en momentos en los que muchas familias se preparan para viajar, bien sea por avión o carretera.

Sin embargo, ante la viralidad de esta información, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, emitió un comunicado oficial aclarando las supuestas predicciones adversas para el fin de semana de Reyes.

¿Qué dice el IDEAM sobre la ‘tormenta negra’ en Colombia?

El IDEAM informó a través de sus canales oficiales que no ha emitido ningún tipo de comunicado, boletín, alerta ni información oficial, sobre la supuesta ocurrencia de una denominada ‘tormenta negra’ en el país entre el 9 y el 12 de enero.

De acuerdo con la entidad, “la información que actualmente circula en algunos espacios digitales, medios de comunicación y redes sociales es falsa y carece de todo sustento técnico y científico”.

🛰️En las pasadas horas se ha presentado tiempo seco en gran parte del territorio nacional.

Nubosidad abundante con algunas lluvias, se han dado en el Océano Pacífico y los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Caquetá, Vaupés y Amazonas. 🧵🧵 pic.twitter.com/UTIDIS2fLb — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) January 9, 2026

El IDEAM manifestó su rechazo “categórico” a la difusión de estos contenidos, “no verificados” a nombre de la entidad, los cuales tiene el potencial de producir preocupación, alarma o confusión entre la opinión pública, particularmente en fechas de elevado tránsito de viajeros en el país.

“En este sentido, se hace un llamado a la ciudadanía para no difundir información falsa y a verificar siempre las fuentes antes de compartir este tipo de contenidos”, manifestó la entidad.

Así las cosas, el instituto recomienda validar que la información meteorológica provenga de los canales oficiales y autorizados de la entidad para evitar desinformación y conocer de primera mano el estado del tiempo y las alertas correspondientes.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM se permite aclarar información relacionada con declaraciones sobre la ocurrencia de una denominada “tormenta negra” en el país , durante el fin de semana comprendido entre el 9 y el 12 de enero de 2026. pic.twitter.com/jDHjVWVM9Z — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) January 9, 2026

¿De dónde sale el término ‘tormenta negra’?

En los últimos meses, se ha conocido información reiterada en medios de comunicación de México y Colombia alertando sobre una presunta ‘tormenta negra’ que traería consigo condiciones climáticas extremas.

Además del IDEAM, varios medios de verificación en México revisaron la presunta ocurrencia de dicha tormenta, tal es el caso del portal Animal Político, dedicado a la revisión de noticias falsas y fact-checking.

El portal detalla que, así como en Colombia, el término no corresponden con ninguna categoría meteorológica oficial establecida en el país, sino con un tipo de alerta para lluvias de máxima intensidad que se emplea en Hong Kong.

Dicha alerta de ‘tormenta negra’ se presenta cuando las precipitaciones superan los 70 milímetros por hora, según reseña el medio. Adicionalmente, según explica Greenpeace, un concepto similar es el de “lluvia negra” la cual se presenta en zonas con contaminación extrema.