Pronóstico del IDEAM para el Fin de Semana del 30 de enero al 01 de febrero de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para el fin de semana del viernes 30 de enero al domingo 01 de febrero de 2026.

Lea también: ¿Cuáles son los meses más lluviosos en Bogotá? Histórico de lluvias según IDEAM

Viernes 30 de enero

Para la tarde y noche se esperan precipitaciones sectorizadas, principalmente en las regiones Pacífica y Andina. En contraste, en las regiones Caribe e Insular se prevé el predominio de condiciones de tiempo seco, particularmente en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, así como en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En la Orinoquía predominarán condiciones de tiempo seco en los departamentos de Casanare y Arauca. Por su parte, en la región Amazonía se prevén lluvias durante la tarde, las cuales podrían disminuir hacia la noche en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Sábado 31 de enero

Se pronostica un incremento generalizado de las precipitaciones sobre el territorio nacional, a excepción de la península de La Guajira y sectores del departamento de Putumayo. Precipitaciones moderadas a fuertes podrían presentarse principalmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, sur de Bolívar y Vaupés. En la Orinoquía se prevé un aumento sectorizado de las precipitaciones, particularmente al oriente y norte del departamento del Meta, mientras que hacia el Vichada se espera una disminución de las lluvias.

Le puede interesar: Bogotá ha tenido el enero más lluvioso en los últimos 12 años: así ha evolucionado el clima

Para la Amazonía, podría presentarse una disminución de los registros de precipitación hacia los departamentos de Putumayo y Caquetá; en contraste en los departamentos de Vaupés y Amazonas se espera un aumento sectorizado de las lluvias. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lloviznas ligeras a moderadas durante el transcurso del día.

Domingo 01 de febrero

El domingo se espera que continúen las condiciones de precipitación al occidente, norte y centro del país, con un aumento importante en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Hacia la región Orinoquía, se prevé una disminución de la precipitación hacia los departamentos de Casanare, Arauca y oriente de Vichada, mientras que hacia el departamento del Meta podría presentarse un aumento de la precipitación principalmente hacia la subregión y cercanías del Ariari. En la región Amazonía, se espera una disminución en la magnitud de la precipitación, principalmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá y el trapecio amazónico. Sobre la región Insular se prevé cielo parcialmente nublado con presencia de algunas lluvias de baja a moderada intensidad.

Más información: Pronósticos indican disminución de precipitaciones en el mes de febrero

Recomendaciones del IDEAM ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: