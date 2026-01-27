¿Cuáles son los meses más lluviosos en Bogotá? Histórico de lluvias según IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha publicado el informe de predicciones de precipitación (lluvias) para el primer semestre del año 2026. Este informe provee datos para anticipar las posibilidades de que fenómenos como La Niña afecten las tendencias climatológicas habituales.

De acuerdo con el documento, las condiciones climáticas entre enero y junio estarán determinadas principalmente por el ciclo estacional propio del país y por la transición de un escenario asociado al fenómeno de La Niña hacia condiciones neutrales.

frío y lluvias en Bogotá. Foto: Getty Images / Simon McGill Ampliar

En el caso de Bogotá, se esperan dos temporadas contrastadas: de marzo a junio y de lo que pase en julio en adelante, siendo marzo el mes con más lluvias. En el caso de enero y febrero, se estiman condiciones cercanas a lo normal —inicio de leves precipitaciones—, o ligeramente más secas, sobre todo en zonas orientales.

En la temporada de marzo suceden desde lluvias torrenciales hasta granizos y descargas eléctricas. En esos casos, se anticipan inundaciones y climas nublados.

Por su parte, la temporada seca transcurrirá de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se registrarían días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

¿Cómo suele ser el clima en Bogotá?

Weather Spark, agencia de información meteorológica, ha recopilado los datos históricos de las condiciones de la capital.

De acuerdo con sus datos, estima que en Bogotá “la temporada más mojada dura 8,8 meses, de marzo a diciembre, con una probabilidad de más del 50 % de que cierto día será un día mojado. El mes con más días mojados en Bogotá es mayo, con un promedio de 22,6 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación”.

Cabe acotar que, al ser Bogotá una ciudad con temporadas largas de precipitación, los picos se le suelen asociar a las temporadas entre marzo-junio y septiembre-noviembre.

Asimismo, estiman que la temporada más seca tiene una duración aproximada de 3 meses, de diciembre a marzo. El mes con menos días mojados en Bogotá es enero, con un promedio de 8,1 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación.

¿Habrá fenómeno de La Niña en 2026?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha estimado que el fenómeno de La Niña, asociado a un enfriamiento global, podría aparecer de forma débil entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, pero muchas regiones —del mundo— seguirían registrando temperaturas elevadas.

Es importante mencionar que, si se presentan condiciones tipo La Niña, se podrá notar de manera ligera en el aumento de las precipitaciones a nivel nacional. A esto se añade el paso de la Onda Madden & Julian en su fase convectiva, la cual afectó al país durante los primeros días del año, como menciona el IDEAM, reforzando las lluvias registradas en este periodo.

Para el trimestre de febrero a abril de 2026 se prevé un comportamiento variable de la precipitación, con predominio de condiciones cercanas o por debajo de los promedios climatológicos en amplias zonas del país. Se proyectan déficits en la región Caribe, sectores de la Pacífica y gran parte de la Amazonía.

Nota: Los datos meteorológicos son propensos a errores, interrupciones y otros defectos de acuerdo a los fenómenos presentes.*