Emergencia por lluvias en Cundinamarca deja una persona muerta y árboles caídos en La Mesa

Una persona muerta, es el resultado de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el municipio de la Mesa Cundinamarca.

Así lo confirmó el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, donde lamentó uno de los hechos ocurridos en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa, donde el desbordamiento de una quebrada provocó el arrastre de un vehículo.

“Este quedó atrapado por la creciente, con una persona en su interior identificada como Leticia Medina, de aproximadamente 65 años, madre de la reconocida periodista regional Yulieth Rodríguez, directora de la emisora Cristalina Stereo”, aseguró el mandatario departamental en cuenta de X.

Las fuertes lluvias han generado caída de árboles y piedras. Adicionalmente, se reportó otra afectación en el conjunto residencial Heliconias, donde colapsó el muro divisorio que colinda con el cementerio del municipio y en la vía Bogotá – La Mesa.

Según el gobernador, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, estableció comunicación con la Empresa Enel para la evaluación y atención correspondiente, ante la inclinación de algunos postes de energía eléctrica en el lugar.

Y agregó: “Se presenta asimismo paso uno a uno de la vía Bogotá –La Mesa, sector Fruterías, en el kilómetro 73+400, debido a las fuertes lluvias y a la caída de rocas y árboles, por lo que se recomienda a los usuarios tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades”, afirmó Rey.