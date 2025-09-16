Karol G hace historia al ser la primera colombiana headliner del Festival Coachella 2026

Luego de la exitosa presentación que tuvo la artista paisa en el Vaticano, cantando junto a Andrea Bocelli en el cierre del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en el centro de la Plaza San Pedro, sigue anunciando buenas noticias para su carrera musical.

En las últimas horas fue anunciado el cartel oficial de uno de los festivales más importantes en el mundo de la música: El Festival Coachella que se realiza en indio, California. El evento se realizará durante dos fines de semana en abril de 2026. Los días serán: 10, 11 y 12 seguido del fin de semana del 17, 18 y 19 de abril.

Karol G vuelve a hacer historia al ser la primera artista colombiana en encabezar este festival, es decir, en ser la artista más esperada del día en el que se presenta y por la que más se apuesta.

Ya varios colombianos se han presentado en este festival musical, pero no como headliners o cabeza de cartel. Por allí han pasado: J Balvin, Kaliuchis, aterciopelados, Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico, Ela Minus, Shakira quien tuvo una aparición acompañando a Bizarrap en el año 2024 e incluso la misma Karol G ya hizo parte de este festival en el año 2022.

¿Cuándo y dónde?

Karol G se presentará en Indio, California los días 12 y 19 de abril de 2026. Esos mismos días también se presentarán otros artistas como: Major Lazer, Iggy Pop, Armin Van Buurenm Duke Dumont, entre otros.

En el Festival, la artista colombiana comparte cartel con Sabrina Carpenter (quien estará en Colombia en el Festival Estéreo Picnic en marzo de 2026) y con Justin Bieber que regresa a los escenarios luego de varios años de no cantar en vivo y de haber presentado su más reciente producción musical titulado “swag”, otros artistas que estarán presentes son Disclosure, Teddy Swims, Katseye, Foster The People, The Strokes, Interpol y muchos más.

¿Cómo conseguir las boletas?

La venta oficial de las boletas comenzará este viernes 19 de septiembre. El valor de la boleta general para el primer fin de semana es de 649 dólares, aproximadamente 2.500.000 de pesos; durante el segundo fin de semana, se pueden adquirir entradas desde los 549 dólares, aproximadamente 2.100.000 de pesos.

Karol G, desde que presentó su álbum ‘Tropicoqueta’ este año, en el mes de junio, ha vuelto a cosechar éxitos. Primero con su presentación en el show de Jimmy Fallon donde puso a bailar al presentador y a la audiencia con el ritmo tropical de su sencillo ‘papasito’, inauguró su restaurante en Medellín, luego tuvo su presentación en el medio tiempo de la NFL en Brasil, siendo la primera artista en presentarse en este espacio, posteriormente entró al club del billón de vistas con su canción ‘Si antes te hubiera conocido’