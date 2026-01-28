J Balvin y Travis Barker versionan “Jump” de Van Halen para campaña del Mundial de la FIFA 2026

J Balvin se ha unido a varios artistas para versionar el clásico de la banda de rock estadounidense Van Halen, “Jump”, para una nueva campaña publicitaria de Coca-Cola para el Mundial de la FIFA 2026.

Al colombiano lo acompaña en la voz, que hacía en la versión original el vocalista David Lee Roth, la cantautora y productora estadounidense Amber Mark y en la batería, Travis Barker, de la banda Blink-182.

Haciendo las veces en la guitarra del desaparecido Eddie Van Halen, está Steve Vai, quien fue guitarrista de estudio y de gira solista de David Lee Roth.

“Jump” fue lanzada en diciembre de 1983 como sencillo principal del sexto trabajo discográfico de Van Halen, 1984.

Es el sencillo más exitoso de Van Halen, alcanzando la posición número 1 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

La canción se diferencia de las anteriores de la agrupación, ya que está impulsada por un riff de teclado, aunque también contiene un solo de guitarra.

El mundial de fútbol se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.