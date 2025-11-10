Morat cierra su gira por España con un show inolvidable en Canarias

Un concierto histórico se vivió este sábado en Adeje (Tenerife) con la presentación de Morat, que reunió a más de 12.000 seguidores en un Estadio de Fútbol completamente lleno. Desde temprano, los fans se congregaron para asegurar un lugar privilegiado frente al escenario y disfrutar de un show con entradas totalmente agotadas.

La banda colombiana hizo vibrar al público desde los primeros acordes de ‘Faltas tú’ y ‘Cómo te atreves’, hasta la emotiva despedida con ‘Besos en guerra’.

También sonaron éxitos como ‘Debí Suponerlo’ y ‘Por si no te vuelvo a ver’, en una noche que quedará en la memoria colectiva de los grandes espectáculos celebrados en el Archipiélago.

MORAT 3 CIERRE GIRA ESPAÑA NOV 2025 Ampliar

Recién galardonados en Los 40 Music Awards Santander como ‘Mejor Grupo o Artista en directo’, Morat demostró por qué es merecedor de este reconocimiento. Con una escenografía espectacular, luces, pirotecnia y una complicidad absoluta entre sus integrantes, ofrecieron una experiencia mágica que reafirma su lugar como uno de los grupos más importantes del pop latino.

La elección de Tenerife como escenario no fue casual. La isla, con su paisaje volcánico, clima subtropical y playas paradisíacas, se convirtió en el entorno perfecto para un concierto único.

Morat se despide de España en un momento clave de su carrera, tras anunciar su participación en el festival de Coachella, como broche de oro de su gira ‘Asuntos Pendientes’. Ahora, la banda se prepara para continuar su gira mundial, que los llevará a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, consolidando su música como un fenómeno global.

El evento fue organizado por Iglesias Entertainment y New Event, con el apoyo de Tenerife Despierta Emociones, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Fred Olsen, Archipiélago Renting, Niccolò’s Light, Los 40 y Cajasiete.