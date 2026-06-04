Rosalía pospone conciertos en Florida por emergencia familiar

Los seguidores de Rosalía en Florida tendrán que esperar para verla en vivo, ya que la artista anunció el aplazamiento de tres conciertos de su gira mundial LUX debido a una emergencia familiar.

La noticia fue confirmada por Live Nation y publicada en la cuenta oficial de Instagram del Kaseya Center, recinto que iba a albergar los shows del 4 y 6 de junio en Miami, que marcarían el inicio de la etapa estadounidense del tour.

“Debido a una emergencia familiar, Rosalía tiene que posponer sus próximos conciertos en Miami el 4 y 6 de junio. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción”, decía el comunicado, invitando a los asistentes.

Posteriormente, en su cuenta de X, Live Nation confirmó el aplazamiento de una tercera fecha programada para el 8 de junio en el Kia Center de Orlando. “Mientras el equipo de la gira trabaja en la reprogramación,Próximamente habrá más información”, añadieron.

La gira LUX de Rosalía incluye 42 paradas en arenas de 17 países en Europa, Reino Unido, América del Norte y América Latina.

La etapa norteamericana contempla 11 fechas en ciudades como Boston, Toronto, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland.

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El anuncio generó una ola de mensajes de apoyo hacia la cantante, quien recientemente fue reconocida como Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

Su equipo reiteró que la decisión responde a circunstancias personales inevitables y que la prioridad es reprogramar las fechas para que los fans puedan disfrutar del espectáculo en un futuro cercano.

Con este aplazamiento, Rosalía demuestra que, más allá de su éxito global y su ambiciosa gira, la vida personal sigue siendo un factor determinante en la carrera de cualquier artista.

Los seguidores esperan que pronto se anuncien las nuevas fechas para Florida y que la artista pueda retomar su tour.