Alejandro Sanz estrena su docuserie “Cuando Nadie Me Ve” y anuncia conciertos en Bogotá

El cantautor español Alejandro Sanz estrenó este 27 de enero su nueva docuserie “Cuando Nadie Me Ve”, una producción original de Movistar Plus+ y Sony Music Vision que abre por primera vez las puertas a su archivo personal y profesional. La serie presenta más de 200 horas de material inédito, incluyendo imágenes familiares nunca antes reveladas, rutinas cotidianas, procesos creativos y momentos íntimos que permiten ver al artista desde una perspectiva completamente diferente.

Dirigida por Álvaro Ron, la docuserie profundiza en las luces y sombras de la vida del intérprete, mostrando al Alejandro que “nadie ve”, el que enfrenta los costos personales del éxito, las presiones de una carrera global y la búsqueda permanente de equilibrio entre la música y su vida familiar. “Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad”, afirmó Sanz al presentar el proyecto, grabado durante una etapa de transformación artística y emocional.

Uno de los mayores atractivos de la serie es la presencia de testimonios exclusivos de artistas cercanos a Sanz, entre ellos Rosalía, Shakira, Juanes, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, quienes comparten vivencias, anécdotas y reflexiones sobre su relación con el músico español. Este material aporta una mirada coral que enriquece la narrativa y profundiza en la influencia de Sanz en la industria musical.

El estreno de “Cuando Nadie Me Ve” llega días antes de los Premios Grammy 2026, donde su más reciente álbum, “¿Y Ahora Qué?”, compite en la categoría de Mejor Álbum Pop, marcando la séptima nominación de Sanz a los premios de la Academia de la Grabación. Además, el artista llega a este lanzamiento con una reciente victoria: su octavo Latin Grammy a Grabación del Año por “Palmeras en el jardín”, consolidándose como el artista con más premios en esa categoría. En total, suma 24 Latin Grammys y 4 Premios Grammy en su carrera.

Paralelo al lanzamiento, Alejandro Sanz anunció su regreso a Colombia con dos conciertos los días 13 y 14 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira “¿Y Ahora Qué? Tour”, que también recorrerá Ecuador, Perú, Chile, Argentina y luego Estados Unidos con 13 fechas confirmadas.