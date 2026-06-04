“Apenas estoy empezando”: Shakira celebra 30 años de carrera con una decisión que sorprende

A sus 30 años de carrera, la cantante colombiana Shakira asegura que atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida profesional y personal.

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En una entrevista exclusiva con PEOPLE, la artista afirmó que, pese a haber alcanzado récords históricos en la música latina, siente que “apenas está empezando”.

La barranquillera destacó su proceso de resiliencia tras los desafíos de los últimos años, celebró el éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran y habló sobre el significado de convertirse en una de las protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA.

En un gesto que reafirma su compromiso social, Shakira anunció que el 100 % de las regalías de su nuevo sencillo “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026 junto al artista Burna Boy, serán destinadas a programas de educación infantil a través del Fondo de Educación Global de Ciudadanos de la FIFA.

Para ella, el Mundial representa una oportunidad para unir a las personas en un contexto social y político complejo, mientras reafirma un mensaje que ha marcado esta nueva etapa de su vida: “Lo que te rompió una vez te hizo fuerte”.

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El impacto de Shakira trasciende los escenarios. Su capacidad de reinventarse y de llegar a distintas generaciones la ha convertido en una de las artistas más influyentes del mundo.

Con más de tres décadas de trayectoria, la cantante sigue consolidando su legado no solo en la música, sino también en el ámbito social y cultural.

En esta nueva etapa, Shakira reafirma que su voz no solo es protagonista en la música, sino también en causas globales que buscan generar un impacto positivo en la sociedad.