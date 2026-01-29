Shakira obtiene récord Guinness y es la artista latina con la gira más vendida de todos los tiempos

La gira ‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira ha roto el récord de la gira más vendida de todos los tiempos de una artista latina.

Recaudó en total 421,6 millones de dólares y vendió 3,3 millones de entradas en 86 conciertos.

Esta es la séptima gira de conciertos de la cantautora barranquillera, en apoyo a su duodécimo álbum de estudio, ‘Las mujeres ya no lloran’ del 2024.

La gira por estadios comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, y está previsto que concluya el 4 de abril en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Es su primera gira en siete años después de ‘El Dorado World Tour’ en 2018.

La gira ha batido numerosos récords de venta de entradas y de aforo, además de dejar una importante huella cultural.

En octubre de 2025, había recaudado más de 327,4 millones de dólares en sus primeros 64 conciertos, convirtiéndose en la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer y la décima gira más taquillera realizada por una artista femenina.

“La industria musical ha crecido mucho en comparación con lo que era cuando empecé mi carrera”, declaró a la revista Billboard.

“Batir este récord es un nuevo hito para mí, teniendo en cuenta que hay tantos grandes artistas que históricamente han realizado giras por Latinoamérica y España”, afirmó.

Luis Miguel ostentaba el récord por su gira 2023-2024, que recaudó 409,5 millones de dólares.