Jhon Jáder Durán, con nuevo pretendiente y su futuro incierto en Europa

Jhon Jáder Durán vuelve a tomar fuerza en el panorama europeo. Pese a llevar muy poco tiempo en el Fenerbahçe, el delantero colombiano podría cambiar nuevamente de rumbo y dar el salto a otra liga del Viejo Continente.

Desde la prensa internacional se insiste en que el atacante antioqueño busca mayor protagonismo, situación que habría abierto la puerta a una salida anticipada del club turco. El destino que más fuerza ha tomado en las últimas horas es Francia, puntualmente el Lille, equipo que competiría por hacerse con sus servicios en condición de préstamo.

Según reveló el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el jugador formado en Envigado estaría muy cerca de arribar a les dogues.

“Jhon Durán, delantero recientemente ofrecido a la Juventus, se marcha cedido al Lille”, publicó el comunicador en su cuenta de X, aunque sin detallar los términos finales de la operación.

Jhon Durán, attaccante proposto in questi giorni alla @juventusfc, verso il @losclive in prestito — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2026

Desde Turquía, el medio A Spor informó que el Fenerbahçe estaría evaluando rescindir de manera anticipada el contrato de cesión, lo que facilitaría el movimiento del colombiano en este cierre de mercado.

En lo que va de la temporada, Durán ha disputado 21 partidos con el conjunto turco, en los que ha marcado cinco goles y entregado tres asistencias, cifras que, aunque positivas, no habrían sido suficientes para garantizarle continuidad como titular indiscutido.

El delantero llegó al Fenerbahçe cedido desde el Al Nassr, club dueño de sus derechos deportivos hasta 2030. En Arabia Saudita, el colombiano jugó 18 encuentros y anotó 12 goles, antes de salir del equipo en medio de tensiones internas.

Al Nassr no lo quiere de regreso

Justamente, desde el club saudí no verían con buenos ojos un eventual retorno del jugador. Días atrás, Abdullah Al-Majed, presidente del Al Nassr, fue contundente al referirse a la salida del colombiano.

“El jugador actuó de una forma que no correspondía a lo profesional. Negoció sin autorización y eso nos llevó a tomar decisiones”, señaló el directivo, dejando claro que la relación entre ambas partes quedó deteriorada.

Por ello, cualquier nuevo movimiento en el futuro de Durán deberá resolverse mediante una negociación directa entre clubes, compensando al Fenerbahçe por la finalización anticipada del préstamo.

¿Qué otro equipo quiere a Durán?

Además del Lille, la Juventus también aparece en el radar. El periodista turco Yağız Sabuncuoğlu informó que el agente del delantero viajó a Turquía para analizar opciones con el club italiano. Durán está tasado en 42,42 millones de euros, cifra que lo mantiene como una apuesta importante a futuro.

Mientras tanto, el Fenerbahçe ya analiza posibles reemplazos y uno de los nombres que suena es el del nigeriano Ademola Lookman, actual jugador del Atalanta.

Con el mercado a punto de cerrar, el futuro de Jhon Jáder Durán sigue abierto y su carrera podría sumar un nuevo capítulo en Europa, lejos de Turquía y con Al Nassr descartado como opción.