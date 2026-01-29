Tabla de posiciones de la Liga de Europa: Colombianos clasificados a octavos, repechaje y eliminados

El trofeo de la Europa League, cuyo vigente campeón es el Tottenham. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images) / James Gill - Danehouse

Este jueves concluyó la fase regular de la Liga de Europa, donde quedaron definidos los ocho equipos que clasificaron directamente a los octavos de final, los 16 que disputará los playoffs y los 12 restantes que terminaron siendo eliminados.

Únicamente dos jugadores del país lograron acceder directamente a la próxima fase, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, ambos jugadores del Real Betis de España.

Clasificados a octavos de final

Los ocho equipos que clasificaron directamente a los octavos de final son: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Sporting Braga, Friburgo y Roma.

Clasificados a Playoffs

Por su parte, los 16 equipos que disputarán los playoffs por un lugar en octavos son: Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja, Celta de Vigo, PAOK, Lille, Fernerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann.

¿Qué colombianos avanzaron de ronda?

Los colombianos que clasificaron de manera directa a octavos de final de la competición fueron los dos del Real Betis, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, pues terminaron en el quinto puesto con 17 puntos.

Asimismo, el delantero colombiano Pedro Bravo, del Midtjylland, avanzó directo al finalizar en el tercer puesto con 19 unidades. La Roma, del portero Devis Vasquez, y el Sporting Braga del colombiano, nacionalizado libanés, Samy Merheg, también se metió en octavos de final.

Entretanto, la ronda preliminar, en la que se quedarán ocho equipos, tendrá al Bolonia de Jhon Lucumí (lesionado) y al Fenerbahcede Jhon Durán.

Equipos eliminados

Los 12 eliminados en la fase regular son: Young Boys, Sturm, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basilea, Salzburgo, Rangers, Niza, Utrecht, Malmö y Tel-Aviv.

Este viernes, al igual que con la Champions, se estará llevando a cabo el sorteo de los enfrentamientos de los playoffs de los octavos de final de la Liga de Europa. Los emparejamientos se conocerán a partir de las 6:00 a.m. (hora de Colombia).

Tabla de posiciones de la Liga de Europa tras la fase de liga