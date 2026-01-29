Jhon Jader Durán podría llegar a un gigante de Italia, según la prensa turca

Jhon Jader Durán ha tenido un buen rendimiento con el Fenerbahçe y ha entrado en el libro de transferencias de varios clubes importantes del viejo continente. El antioqueño ha logrado jugar en la liga turca 21 partidos, ha marcado 5 goles y ha asistido en 2 ocasiones.

Durán llegó cedido desde el Al-Nassr de Arabia Saudita, en donde jugó 18 partidos y marcó 12 goles; tiene contrato con el club hasta 2030, un punto muy importante que se tendrá en cuenta a la hora de negociar entre clubes.

La Juventus está interesado en el colombiano.

El equipo que está interesado en Jhon Jader es la Juventus. El periodista turco Yağız Sabuncuoğlu reportó que el agente que representa al antioqueño está viajando a Turquía para comenzar a mirar las posibilidades de darse su incorporación al club italiano en este cierre de mercado. Jhon Jader Durán está tasado en los $42.42 millones de euros.

La Juventus no solo quiere hacer el fichaje de Jhon Jader para este mercado de pases; el otro jugador que está sonando fuerte es Kolo Muani, jugador que está actualmente en el PSG. El jugador francés está tasado en los $41.92 millones de euros.

Si se llega a dar la salida del colombiano del Fenerbahçe, el club turco ya está mirando opciones para cubrir esta salida repentina del delantero antioqueño. La opción que está manejando el club turco es el nigeriano Ademola Lookman que juega en el Atalanta; es la opción más viable que se maneja para reemplazar al colombiano en el frente de ataque.