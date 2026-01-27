Presidente de Al Nassr lanza dura crítica sobre Jhon Durán: “Afortunadamente no se quedó”

La etapa de Jhon Jáder Durán en Al Nassr dejó más ruido que tranquilidad. Aunque el atacante colombiano sigue perteneciendo al club saudí y actualmente se encuentra cedido en el Fenerbahce de Turquía, desde la dirigencia no ocultaron su inconformidad con la manera en la que se dio su salida.

Abdullah Al-Majed, presidente de Al Nassr, se refirió públicamente al caso y reveló que el futbolista sostuvo conversaciones con otro equipo sin el aval de la institución, situación que fue clave para aceptar su préstamo al fútbol turco. Según el directivo, la propuesta recibida desde Turquía fue considerada conveniente en medio del conflicto.

“El jugador actuó de una forma que no correspondía a lo profesional. Negoció sin autorización y eso nos llevó a tomar decisiones”, explicó Al-Majed, dejando claro que el club no estaba dispuesto a tolerar ese tipo de comportamientos dentro del plantel.

El presidente fue más allá y reconoció que, de no haberse concretado su salida, el panorama habría sido mucho más complejo. “Si continuaba en el equipo, se habrían aplicado sanciones severas y se habrían generado problemas internos. Al final, la situación no se resolvió como él esperaba”, agregó.

Durante su paso por Al Nassr, Durán disputó 18 compromisos oficiales y registró 12 goles, números importantes en lo deportivo, pero que no compensaron la tensión generada fuera del campo.

Presente en Turquía, pero sin compra asegurada

En Fenerbahce, el delantero de 22 años logró reencontrarse con su mejor versión tras superar una lesión que complicó su adaptación inicial. En total, ha participado en 21 partidos, con un balance de 5 goles y 3 asistencias, ganándose la confianza del cuerpo técnico y de la directiva.

Sin embargo, su futuro no está definido. En el acuerdo entre ambos clubes no se incluyó una opción de compra, por lo que, una vez finalice la temporada y tras la Copa del Mundo, Jhon Durán deberá regresar a Al Nassr, club que aún mantiene sus derechos deportivos.