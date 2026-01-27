Jhon Durán podría abandonar el Fenerbahce a mitad de temporada por sorpresiva razón. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El mercado de fichajes en Europa está próximo a terminar (va hasta el 31 de enero) y los diferentes equipos empiezan a acelerar para reforzar sus nóminas de cara a la segunda parte de la temporada 2025-26.

En medio de la búsqueda de futbolistas surgió el nombre de Jhon Jader Durán, quien se encuentra jugando en el Fenerbahçe. Aunque el jugador había desaparecido del radar tras su partida a la Liga Saudí, sus gratas presentaciones en Turquía le han permitido volver a entrar en el radar de delanteros disponibles.

Jhon Durán podría abandonar el Fenerbahce a mitad de temporada

Según informó Fabrizio Romano en sus redes sociales, Jhon Jader Durán interesa en varios equipos de Europa y alguno de ellos podría incorporarlo como fichaje “de última hora” en el cierre del mercado.

Claro está que el periodista advirtió que la decisión definitiva dependerá del mismo jugador y Fenerbahce, teniendo en cuenta que para llevar a cabo alguna negociación, el club en cuestión deberá negociar directamente con Al-Nassr (dueño de los derechos deportivos del jugador) y compensar al cuadro turco por la terminación anticipada de contrato.

“Varios clubes europeos han mostrado interés en Jhon Durán en los últimos días como posible fichaje de última hora. La decisión depende del Fenerbahçe y de Durán, pero los clubes están interesados ​​y ya están haciendo consultas esta semana“, expuso Romano.

Curiosamente, la noticia llega justo cuando Abdullah Al-Majed, presidente del Al Nassr, dio una entrevista en la que se quejó por las actitudes del atacante colombiano, previo a su salida de la institución a mediados del año anterior.

“El jugador actuó de una forma que no correspondía a lo profesional. Negoció sin autorización y eso nos llevó a tomar decisiones”, declaró el directivo, que ahora tendría que actuar nuevamente con una eventual transferencia de Durán, bien sea como venta o préstamo.