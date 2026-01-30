Guandú, Millo y bollo de yuca: los festivales del fin de semana en el Atlántico

La música, la danza y la gastronomía tradicional serán protagonistas este fin de semana en el departamento del Atlántico con la realización de dos importantes festivales que exaltan la identidad cultural de sus territorios: el 41 Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo, en Juan de Acosta, y el Festival del Guandú y el Bollo de Yuca, en el corregimiento de Sibarco, Baranoa.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Estas celebraciones hacen parte de la estrategia departamental de promoción cultural liderada por la Gobernación del Atlántico, que busca salvaguardar el patrimonio inmaterial, dinamizar la economía local y fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades a través de sus fiestas tradicionales.

Juan de Acosta celebra el millo como símbolo de identidad

Los días 30 y 31 de enero, Juan de Acosta será escenario de la versión número 41 del Festival Folclórico y Reinado Intermunicipal del Millo, una de las fiestas más representativas del departamento, que exalta la flauta de millo como símbolo del patrimonio cultural del Atlántico y elemento identitario del municipio costero.

El festival, organizado por la Corporación Carmillo, cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Juan de Acosta y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Su programación integra muestras musicales, dancísticas, gastronómicas y desfiles folclóricos con la participación de delegaciones de distintos municipios del departamento.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que esta celebración representa el profundo arraigo cultural del territorio y el papel del millo como expresión cultural y fuente de sustento para muchas familias. “Este festival protege saberes ancestrales, fortalece la identidad colectiva y dignifica el trabajo de quienes mantienen viva esta tradición”, afirmó.

Sibarco exalta los saberes del campo con el guandú y la yuca

De manera simultánea, del 30 de enero al 1 de febrero, el corregimiento de Sibarco, en Baranoa, celebrará el Festival del Guandú y el Bollo de Yuca, una fiesta que rinde homenaje a la gastronomía tradicional, los saberes campesinos y la memoria colectiva de la comunidad.

Lea también: Mortandad de peces en el embalse El Guájaro: CRA advierte de contaminación

El evento es organizado por las matronas y campesinos del corregimiento, con el apoyo de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Baranoa y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En esta edición participarán 112 matronas, guardianas del patrimonio gastronómico local, quienes ofrecerán una amplia variedad de platos elaborados a base de guandú y yuca.

Entre las preparaciones se destacan el sancocho tradicional de guandú con diferentes proteínas, arroz de guandú, enyucado, tortas, dulces, bolis y bebidas artesanales, reflejo de recetas transmitidas de generación en generación.

Cultura, economía y turismo para el Atlántico

Además de la oferta gastronómica, el Festival del Guandú y el Bollo de Yuca contará con una nutrida agenda cultural que incluye conversatorios campesinos, rutas experienciales, concursos tradicionales, actividades infantiles y actos simbólicos como la lectura del bando y la coronación de la Reina de Sibarco.

Más información Se reanudan las obras de la calle 72 en Barranquilla

El gobernador Eduardo Verano resaltó el papel de las matronas como guardianas del patrimonio inmaterial y su aporte al turismo cultural y la economía popular del departamento. En la misma línea, el secretario de Cultura y Patrimonio (e), Jorge Ávila, señaló que estos festivales hacen parte de la Ruta 23, una estrategia que impulsa las manifestaciones culturales nacidas en los territorios.

Con estas celebraciones, el Atlántico se consolida como un destino de turismo cultural que este fin de semana invita a propios y visitantes a recorrer sus municipios, disfrutar de sus sabores tradicionales y conectarse con la riqueza cultural que define la identidad del departamento.