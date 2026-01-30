Atlántico lanza plan de descuentos de hasta 60 % para estudios superiores

La Gobernación del Atlántico presentó oficialmente el Plan de Descuentos en Estudios Superiores, una estrategia que busca ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación del talento humano en el departamento, en el marco del programa ‘Jóvenes para el Mundo’.

La iniciativa se desarrolla a través de una alianza entre la administración departamental y 25 instituciones privadas de educación superior, las cuales ofrecerán beneficios económicos a estudiantes interesados en cursar programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado, de acuerdo con la disponibilidad de cupos de cada institución.

Durante el acto de lanzamiento, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, resaltó que el departamento avanza hacia un sistema educativo más incluyente, enfocado en eliminar las barreras económicas que históricamente han limitado el acceso de los jóvenes a la educación superior.

“Hoy hemos avanzado en la construcción de un sistema educativo con apoyos reales para quienes quieren estudiar. Cuando las universidades, el Gobierno y otros actores se articulan como ecosistema, se amplía la oferta educativa y se acompaña a los jóvenes para que puedan cumplir sus sueños”, afirmó el mandatario.

Descuentos del 15 % al 60 % durante toda la carrera

El consejero para la Educación Superior del Atlántico, Julio Mejía, explicó que el plan es posible gracias a un memorando de entendimiento firmado entre la Gobernación y las universidades aliadas, el cual garantiza descuentos que van del 15 % al 60 % durante toda la carrera.

Según detalló, el beneficio aplica para programas técnicos, tecnológicos, pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados, siempre que los estudiantes mantengan un promedio académico superior a 4.0, lo que incentiva la permanencia y el buen desempeño académico.

Desde el sector universitario, las instituciones aliadas destacaron el impacto de la estrategia en el desarrollo regional. Viviana Garavito, directora de Alianzas Institucionales de la Corporación Universitaria de Asturias, señaló que la iniciativa coincide con la misión de democratizar la educación de calidad y generar mayor impacto social en el Atlántico.

Por su parte, Tatyana Bolívar Vasilef, directora de Extensión de la Universidad Simón Bolívar, indicó que la alianza fortalece la competitividad del talento humano y consolida un ecosistema de innovación orientado a responder a los retos del desarrollo económico y social del territorio.

Ecosistema de innovación y acceso al beneficio

En el marco del evento, las 25 universidades firmaron un acta de compromiso para la puesta en marcha del Ecosistema de Innovación “Atlántico para el Mundo”, con acciones conjuntas enfocadas en mejorar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación superior en el departamento.

Los interesados en acceder al Plan de Descuentos en Estudios Superiores deben ingresar a la plataforma dispuesta por la Gobernación del Atlántico, seleccionar la institución y el programa académico de su interés y verificar la disponibilidad de cupos directamente con la universidad elegida.

La Gobernación destacó que esta estrategia se suma a los avances educativos del departamento. En 2024, el Atlántico registró un aumento del 4,4 % en la Tasa de Tránsito Inmediato frente al año anterior y alcanzó una cobertura en educación superior del 57,73 %, cifras que lo ubican por encima del promedio nacional y evidencian el impacto positivo de las políticas públicas en el sector educativo.