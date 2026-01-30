Gobernador Eduardo Verano respalda suspensión del decreto de emergencia económica

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica, destacando el respeto por el orden institucional y los límites establecidos.

Verano, quien fue constituyente de 1991, celebró la determinación del alto tribunal al considerar que envía un mensaje claro en defensa del equilibrio de poderes y la autonomía territorial.

“El equilibrio de poderes y el respeto por el territorio no son trámites; son garantías reales para los ciudadanos y para la democracia”, expresó el mandatario departamental.

El gobernador también señaló que contar con instituciones sólidas es clave para generar confianza y estabilidad en el país, resaltando que las decisiones de fondo deben construirse dentro del marco del Estado de derecho para asegurar su legitimidad y permanencia en el tiempo.

Finalmente, Verano reiteró que la defensa de la autonomía regional es un pilar esencial para que las soluciones a los desafíos nacionales se desarrollen con respaldo institucional y respeto por la Constitución.