Se reanudan las obras de la calle 72 en Barranquilla

La transformación de la calle 72 seguirá transformándose luego de la reanudación de sus obras, que van desde la carrera 38 hasta la 60, con el objetivo de crear un espacio público accesible para todos.

Los trabajos incluyen la instalación de rampas, losetas con guías táctiles y alertas, así como la reconstrucción de pavimento deteriorado, garantizando movilidad segura para peatones y personas con discapacidad.

Cuatro frentes de obra en acción

Actualmente, los trabajos se desarrollan en cuatro frentes. Entre las carreras 38 y 41C, se han demolido más de 3.800 metros cuadrados de andén para instalar casi 4.000 metros cuadrados de losetas, además de bordillos nuevos y tuberías de alcantarillado. En paralelo, se han subterranizado redes de agua, gas y telecomunicaciones, y se instaló un nuevo sistema de alumbrado público con luminarias LED.

Entre las carreras 44 y 46, y de la 46 a la 47, se avanzan andenes y bordillos, mientras que se preparan ductos subterráneos para redes de servicios. Por su parte, desde la carrera 55 hasta la 60, se realizan demoliciones de andenes y bordillos, instalación de tuberías de alcantarillado y agua potable, y construcción de pozos de inspección para la red de alcantarillado.

La obra contempla la creación de andenes más amplios y accesibles, subterranización de redes eléctricas y de telecomunicaciones, y modernización del alumbrado público con tecnologías eficientes que reducen el consumo energético y mejoran la iluminación peatonal. Además, se reparan las placas de pavimento que se encontraban en mal estado, garantizando condiciones de movilidad seguras para transeúntes y conductores.

Avance en infraestructura urbana

Hasta la fecha, se han construido 1.090 metros cuadrados de parqueaderos lineales de los 3.000 proyectados, y se estima que la intervención total abarcará 2,5 kilómetros de vía. En cada frente de obra trabajan entre 16 y 18 personas, quienes se encargan de la instalación de losetas, fundición de bordillos y montaje de redes.