Mortandad de peces en el embalse El Guájaro: CRA advierte de contaminación

Más de 2.500 familias afectadas por la mortandad de peces en el embalse El Guájaro. Los pescadores de Luruaco, Repelón, Manatí y Sabanalarga resultaron afectados tras esta mortandad porque de esto dependen su seguridad alimentaria y el ingreso económico de sus familias.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Humberto Currea, líder de pescadores en Luruaco, sostuvo que en medio de la mortandad había mojarra amarilla, lora y otras especies.

“No sabemos por qué los peces se mueren, ya ha pasado varios eventos en que los peces se mueren. Hay que abrir las compuertas para que pueda estar oxigenado el embalse”, manifestó.

CRA advierte de contaminación en el Embalse de El Guájaro

Tras una visita técnica de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico al corregimiento de La Peña, en Sabanalarga, se detectó vertimientos de aguas residuales y una inadecuada disposición de residuos, lo que genera una alta carga orgánica en el embalse.

Ayari Rojano, bióloga de la CRA, sostuvo que esta contaminación reduce el oxígeno del agua, en especial, en horas nocturnas provocando la mortandad de peces.

La entidad hizo un llamado a la sensibilización y a la acción conjunta para evitar y reducir la contaminación en el Embalse de El Guájaro