La CNSC publicó nueva tarifa para PIN 2026 por niveles: verifique y aplique a ofertas en SIMO

El incremento del salario mínimo definido por el presidente Gustavo Petro para 2026 ya comienza a ser la base para el ajuste de varios bienes y servicios a los que tienen acceso los ciudadanos en Colombia.

Así las cosas, uno de los servicios que cambiará de valor por el incremento del salario mínimo es el derecho de participación o PIN, para los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC.

Conozca a continuación el valor establecido en 2026 para acceder a las ofertas laborales de entidades del Estado.

¿Cómo se ajusta el precio del derecho de participación en el SIMO?

La CNSC aclaró, a través de un comunicado, el nuevo ajuste de los valores de participación de acuerdo con el salario mínimo 2026. La entidad explicó que dicha modificación se produce en concordancia con el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006.

La disposición legal establece que el cobro de los derechos de participación se realiza a los aspirantes con el propósito de financiar los costos del mismo concurso.

En ese sentido, la norma instituye el pago de “una suma equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistenciales, y de un día y medio de salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los demás niveles”.

El artículo también señala que, en caso de ser insuficiente este valor predefinido para cubrir el costo del proceso, el dinero faltante será responsabilidad de la entidad que necesita llevar a cabo el concurso.

¿En cuánto quedó el PIN de la CNSC en 2026?

La Comisión Nacional del Servicio Civil definió los montos para el valor del derecho de participación en los concursos de mérito que lleven a cabo inscripciones en 2026.

La Resolución 562 del 19 de enero de 2026 establece los valores de la siguiente manera:

Niveles técnico y asistencial: 58.400 pesos.

58.400 pesos. Empleos en los demás niveles jerárquicos: 87.550 pesos.

¿Cómo inscribirse en los concursos de la CNSC a través de SIMO?

Para participar como aspirante en los concursos de mérito de entidades del Estado, debe seguir estos pasos en la plataforma SIMO de la CNSC:

Acceda a la página web de SIMO Haga clic en “registrarse”, si aún no tiene usuario, e ingrese sus datos básicos. Solicite el código de seguridad para validar el registro. Filtre los concursos disponibles utilizando datos clave como la entidad o el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC), entre otros disponibles. Verifique la información del cargo, plazos de inscripción y diligencie documentos solicitados. En este punto podrá generar el pago para los derechos de participación.



