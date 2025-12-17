DIAN abrió convocatoria con salarios de más de 6 millones y no se requiere experiencia: requisitos

Imagen de referencia empleo/ Logo de la DIAN y CNSC/ Getty Images

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, está llevando a cabo el concurso 2676 a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), entidad encargada de los procesos de selección del Estado.

En ese sentido, la DIAN invita a los profesionales, técnicos y aspirantes a cargos asistenciales sin experiencia, que deseen trabajar en la institución a conocer los requisitos y preparar los documentos necesarios para participar en esta convocatoria.

¿Cuáles son los empleos que ofrece la DIAN?

Para el concurso DIAN 2676, en la modalidad de ingreso, la entidad tiene a disposición los siguientes cargos de acuerdo con su clasificación:

1.107 vacantes para ingreso

257 vacantes para ingreso sin experiencia profesional

84 vacantes para ingreso reservadas para personas con discapacidad

16 vacantes reservadas para personas con discapacidad sin experiencia profesional

Cabe destacar que cada una de estas posiciones cuenta con cargos disponibles en los tres niveles habilitados: profesional, técnico y asistencial. Las plazas específicas para personas sin experiencia son las siguientes:

Gestor I:

Funciones: Ejecutar actividades propias del subproceso de recursos administrativos y de logística, de acuerdo con la normativa, políticas establecidas y procedimientos vigentes.

Requisitos: Profesional en núcleo básico del conocimiento para carreras relacionadas con administración, ciencia política, comunicación social, contaduría, economía, ingenierías, publicidad y afines.

Sueldo: $6′811.546

Analista I:

Funciones: Apoyar actividades relacionadas con los componentes del subproceso de recursos administrativos y logística, de acuerdo con el área de desempeño y las directrices establecidas.

Requisitos: Formación técnica profesional con título en carreras del núcleo básico del conocimiento.

Sueldo: $4′083.784

Facilitador I:

Funciones: Apoyar administrativa y operativamente el desarrollo y ejecución de los procesos institucionales, de conformidad con los procedimientos vigentes.

Requisitos: Título de bachillerato.

Sueldo: $3′142.347

Adicionalmente, la DIAN tiene 16 plazas reservadas para personas con discapacidad, sin experiencia laboral, en los cargos de gestor y analista de nivel 1.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria de la DIAN?

Tenga en cuenta las siguientes fechas de inscripción para la convocatoria de a DIAN:

Personas con discapacidad para ingreso: 13 al 22 de enero de 2026.

13 al 22 de enero de 2026. Ingresos generales: 28 de enero al 6 de febrero de 2026.

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma SIMO de la CNSC, para lo cual puede seguir estos pasos:

Ingresar al portal de SIMO Regístrese en la plataforma o en caso de ya haberlo hecho, inicie sesión. Adjunte los documentos requeridos para la vacante que le interesa. Actualice todos sus datos, incluyendo los personales, académicos y laborales. Realice el pago de los derechos de participación para confirmar la inscripción.

¿Cuánto cuesta el pin para el concurso de la DIAN?

El derecho de participación para el concurso de empleos de la DIAN en 2025 tiene los siguientes valores, dependiendo de la jerarquía del cargo aspirado: