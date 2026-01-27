Petrismo envió inscripción de su consulta a la Registraduría con el nombre Frente por la Vida

El petrismo envió formalmente a la Registraduría Nacional la inscripción de su consulta interpartidista de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Ahora, será bajo el nombre Frente por la Vida, luego de que inicialmente se llamara Pacto Amplio.

Se trata de un cambio que responde a la solicitud del exministro Juan Fernando Cristo para aceptar su eventual participación, pues no le gustaba que se incluyera la palabra “Pacto”, que está relacionada exclusivamente a la izquierda.

Ahora, aunque el acuerdo colectivo ya fue radicado, la consulta aún no queda en firme. Y es que la Registraduría deberá revisar toda la documentación presentada antes de avalar oficialmente esa coalición.

Y esa revisión será importante pues Iván Cepeda y Daniel Quintero, quienes aparecen como precandidatos, podrían enfrentar impedimentos por haber participado previamente en la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.

Ahora, hay que esperar su el cambio del nombre será suficiente para que el exministro Cristo decida sumarse a la consulta. La fecha para que tome una decisión es el 6 de febrero.