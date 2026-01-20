Claudia López pide a Sergio Fajardo reconsiderar decisión de no participar en una tercera consulta
Claudia López pide a Sergio Fajardo reconsiderar decisión de no participar en una tercera consulta
11:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Claudia López y Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa.
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Claudia López pide a Sergio Fajardo reconsiderar decisión de no participar en una tercera consulta
11:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles