6AM W6AM W

Política

Claudia López pide a Sergio Fajardo reconsiderar decisión de no participar en una tercera consulta

Claudia López pide a Sergio Fajardo reconsiderar decisión de no participar en una tercera consulta

Claudia López pide a Sergio Fajardo reconsiderar decisión de no participar en una tercera consulta

11:07

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Claudia López y Sergio Fajardo. Fotos: Colprensa.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Claudia López pide a Sergio Fajardo reconsiderar decisión de no participar en una tercera consulta

11:07

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad