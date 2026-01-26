Pacto Histórico pide a CNE garantizar participación de Iván Cepeda en consulta del Pacto Amplio

Luego de que se conociera una comunicación en la que Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría piden al Consejo Nacional Electoral claridad sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio del próximo 8 de marzo, el Pacto Histórico también radicó una carta pidiendo a la autoridad electoral que garantice la participación del candidato.

Ante las dudas jurídicas por cuenta de la participación que tuvo Cepeda en la consulta de octubre pasado, que algunos sectores consideran fue interpartidista y no interna, el Pacto defiende el derecho que tendrían a volver a someterse a ese mecanismo, considerado por distintos sectores como una especie de vuelta adicional (además de las dos que contempla la Constitución para elegir presidente en Colombia).

“En todo momento tanto la intención inequívoca de los partidos políticos que se estaban fusionando en el movimiento político Pacto Histórico como la de las personas postuladas por estos fue participar en un mecanismo de consulta que permitiera seleccionar una precandidatura presidencial habilitada para intervenir en la consulta prevista para el 8 de marzo”, precisa la misiva.

Después de hacer un recuento detallado de los hechos que han ocurrido durante la contienda, el Pacto insiste en que se debe permitir que Cepeda compita junto a Roy Barreras y Camilo Romero.

“Esperamos que el Consejo Nacional Electoral, en el ejercicio de sus funciones, respete plenamente la autonomía y libertad del Movimiento Político Pacto Histórico, y permita, sin ningún inconveniente la inscripción de nuestro precandidato Iván Cepeda Castro, en la consulta del 8 de marzo de 2026, del Pacto Amplio”, puntualiza.

De momento el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado sobre el caso puntual, a escasos 11 días de que cierre la inscripción de candidatos para las distintas consultas.