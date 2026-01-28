Consultas presidenciales: Posible impedimento de Iván Cepeda se resolverá el viernes en el CNE

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) arrancó este miércoles la revisión de la solicitud presentada por la Registraduría para definir si el precandidato Iván Cepeda estaría impedido para participar en las consultas del próximo 8 de marzo.

La reunió terminó sobre las 3:00 de la tarde, y los magistrados decidieron conformar una comisión que estudiará el posible impedimento de Cepeda, así como el de Daniel Quintero, a quien la Registraduría ya le negó de plano la inscripción.

Esa comisión quedó integrada por los magistrados del Pacto Histórico, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez y Álvaro Echeverry.

Esa comisión deberá presentar un informe a la sala plena este viernes a las 2:00 de la tarde. Y una vez el CNE adopte una decisión de fondo, se remitirá a la Registraduría, que deberá determinar si se permite o no la inscripción de Iván Cepeda para la consulta del llamado ‘Frente por la Vida’.

Es de recordar que en esa consulta, Cepeda se mediría con otros precandidatos como Roy Barreras y Camilo Romero.

Y habrá que esperar sobre qué pasará con Daniel Quintero, pues aunque la Registraduría le negó de plano la inscripción, se está moviendo su esposa, Diana Osorio, para entrar en la carrera por la Presidencia.