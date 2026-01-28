Congresista del Centro Democrático solicita al CNE revocar inscripción de Iván Cepeda en la consulta

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, radicó una solicitud formal, ante el Consejo Nacional Electoral, para que sea revocada la inscripción del candidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’.

El congresista, basándose en la Ley 1475 del 2011, advirtió que Cepeda ya habría participado en otra consulta “recibiendo todos los beneficios que con esta conlleva”, entre ellos la reposición de votos.

“La permanencia de la inscripción cuestionada podría configurar un desconocimiento del mandato legal expreso, al permitir la participación de un candidato que ya fue seleccionado mediante consulta popular y que, por tanto, se encuentra jurídicamente impedido para participar en una nueva consulta dentro del mismo proceso electoral”, dice la solicitud de revocatoria.

¿Qué otras demandas se han radicado contra la inscripción de Iván Cepeda?

Previamente, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, interpuso una demanda contra la inscripción.

En el recurso, la congresista advirtió que “resulta evidente que la inscripción de Iván Cepeda Castro para participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 contraviene de manera directa lo dispuesto en la Ley 1475 de 2011, al haber participado y resultado elegido previamente en una consulta interpartidista válida dentro del mismo proceso electoral presidencial”.

“En consecuencia, se configura una causal suficiente para la revocatoria de su inscripción, con el fin de salvaguardar la legalidad del proceso electoral, el carácter vinculante de las consultas y los principios de seguridad jurídica y transparencia que rigen el sistema democrático”, agregó.