Cayeron en Antioquia alias “Coya” y “Balín”, peligrosos criminales panameños buscados por INTERPOL

Medellín

En operaciones desarrolladas en Medellín y el oriente de Antioquia, la Policía en coordinación con autoridades de Panamá e INTERPOL, logró la captura de dos ciudadanos panameños señalados de integrar estructuras criminales transnacionales.

Detalles de los casos

El primer operativo se llevó a cabo en el municipio de Granada, donde fue capturado Juan Abdiel Chérigo, alias “Coya”, considerado por las autoridades panameñas como el principal enlace del narcotráfico entre Panamá y Colombia.

De acuerdo con información oficial, “Coya” hace parte del cartel de los más buscados de Panamá, tendría vínculos con el Clan del Golfo y es requerido mediante Notificación Roja de INTERPOL por delitos relacionados con narcotráfico.

De manera simultánea, en Medellín, unidades de la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL y en articulación con la Policía de Panamá, lograron la retención por notificación roja de alias “Balín”, identificado como máximo cabecilla de la estructura criminal “Los SAM 23″ o “Jordan 23″.

Este sujeto es solicitado por las autoridades panameñas por delitos contra la seguridad colectiva, específicamente en la modalidad de asociación ilícita (pandillerismo). En el marco de esta operación se reportaron cinco capturas en total, incluida la del cabecilla, así como la incautación de tres armas de fuego, el decomiso de cinco equipos móviles y otros elementos de interés para la investigación.

Según destacó el director general de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, estos resultados hacen parte de la lucha de las autoridades con la cooperación internacional para combatir la criminalidad.