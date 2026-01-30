Polémica en Marinilla por supuesto caso de maltrato animal

Marinilla, Antioquia

En la mañana de este viernes, 30 de enero, se presentó en el parque principal de Marinilla una protesta pacífica, en la que ciudadanos exigían respuestas por parte de la Alcaldía del municipio y de funcionarios públicos en relación con un caso de presunto maltrato animal que involucra a individuos caninos.

Supuesto caso de negligencia e incumplimiento del debido proceso

A través de un grupo de denuncia ciudadana del municipio, un miembro compartió un video en el que se expone el maltrato a una perra. En el material audiovisual, un sujeto, aparentemente miembro de la Policía Nacional, golpea repetidamente a una perra lactante en estado de desnutrición.

Tras la publicación del video, la Policía Ambiental, funcionarios de la Alcaldía y de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente acudieron al lugar para realizar el decomiso de la perra. Sin embargo, según indicios preliminares, el señalado también tendría un criadero ilícito de perros con fines lucrativos, y a pesar de ello, los animales fueron regresados al presunto agresor y al parecer dos de los cachorros murieron posteriormente.

El desenlace estaría asociado a una enfermedad de origen viral, influenciada por condiciones sanitarias deficientes previas al ingreso y por las bajas defensas propias de animales en etapa temprana de vida.

Actualmente, los animales sobrevivientes se encuentran bajo custodia del Centro Veterinario Vetal, donde reciben atención especializada, por determinación provisional de la Inspección de Policía.

Protesta pacífica en respuesta al presunto maltraro animal

El caso generó indignación en la comunidad, por esto, la ciudadanía decidió realizar una manifestación en la que se expuso el caso y se buscó la atención de las diferentes instituciones gubernamentales, los medios de comunicación y la comunidad.

Según el comunidado emitido por la Alcaldía de Marinilla, el equipo que atendió el caso, estuvo conformado por dependencias de los sectores social, jurídico y de bienestar animal, las cuales sostuvieron conversaciones directas con los manifestantes para atender sus inquietudes, brindar información clara sobre las acciones adelantadas por el municipio y avanzar en la construcción de soluciones.