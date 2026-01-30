Niña de 9 años en condición de abandono fue rescatada en una vivienda de Medellín

Medellín

Una menor de 9 años fue rescatada por las autoridades tras ser hallada sola al interior de una vivienda en el barrio La Francia, en Medellín.

El caso se conoció gracias a una alerta de la comunidad sobre la presencia de la niña sin la compañía de un adulto responsable. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía confirmaron que la niña se encontraba sola dentro del inmueble y en una situación de riesgo.

Acompañamiento y rescate

Debido a las condiciones de acceso a la vivienda, fue necesaria la articulación interinstitucional con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, bajo la coordinación de la autoridad administrativa competente, con el fin de garantizar un procedimiento técnico y seguro.

“Al verificar la situación, evidenciaron que la menor permanecía sin acompañamiento de un adulto responsable y que el inmueble contaba con dos rejas de seguridad en su acceso, lo que impedía el ingreso seguro por medios convencionales. Ante este escenario, se activaron los protocolos interinstitucionales de protección articulando capacidades”, indicó el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tras el rescate, la menor fue puesta a disposición de la Comisaría de Familia, entidad que ordenó su traslado a un Hogar de Paso mientras se adelanta el proceso de verificación y restablecimiento de derechos, conforme a la legislación colombiana.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente sobre hechos que puedan afectar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en la ciudad.