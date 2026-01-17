Mexicano con circular roja de Interpol por secuestro fue capturado en Sopetrán

Sopetrán, Antioquia

Un ciudadano mexicano buscado con circular roja de Interpol por el delito de secuestro agravado, fue capturado en el municipio de Sopetrán, durante un operativo conjunto de Migración Colombia, Interpol y la Policía Nacional.

La captura se produjo en la madrugada del viernes 16 de enero, luego de que los sistemas de información de Migración Colombia detectaran que el extranjero había registrado un alojamiento en esa localidad del occidente antioqueño. Este registro activó de inmediato los protocolos de verificación, lo que permitió ubicarlo y confirmar su identidad.

Detalles de la captura

De acuerdo con las autoridades, el ciudadano había ingresado de manera regular al país, pero la circular roja fue expedida cuando ya se encontraba en territorio colombiano.

Dos funcionarios de Migración Colombia, con apoyo de un uniformado de la Policía Nacional adscrito a Interpol, se desplazaron hasta el lugar y realizaron la verificación plena de la alerta internacional.

Tras el procedimiento inicial, el hombre fue trasladado al Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Medellín, donde se adelantaron las comprobaciones técnicas y documentales. Horas más tarde, el enlace de Interpol en Bogotá confirmó oficialmente la orden internacional de captura, por lo que el ciudadano fue puesto a disposición de la Policía Nacional – División Interpol, para continuar con el proceso judicial correspondiente.