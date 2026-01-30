Carnaval de Barranquilla llena el Malecón del Río de música y tradición este fin de semana

El Carnaval de Barranquilla continúa su programación de PreCarnaval con una variada agenda cultural que tomará el Malecón del Río este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, con actividades dirigidas a niños, jóvenes, familias, barranquilleros y visitantes.

Espacios tradicionales como Paco Paco, el Encuentro de Comedias y Río de Tradiciones convertirán uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad en un punto de encuentro para la música, la danza, las artes escénicas y las expresiones folclóricas que caracterizan la Fiesta.

La programación iniciará el sábado a las 3:00 de la tarde con Paco Paco, un espacio dedicado al público infantil, que contará con un concierto de Innova School, la participación de talentos del programa La Voz y la animación del personaje del Carnaval de los Niños, Paco Paco. En escena estarán reconocidas comparsas y grupos infantiles, entre ellos Cádiz, Comparsa Al Son Caribe, Marimondas Kids del barrio San Roque, África Insólita, Cumbiamba Infantil La Soberana y los Cumbiamberitos de la 40, además del grupo juvenil de millo Los Soneros de Curramba.

La jornada contará con la presencia de los Reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta Tobón y Joshua Torres Meléndrez, quienes serán los anfitriones del evento.

Espacio para el Encuentro de Comedias

A partir de las 5:00 p. m., el mismo escenario acogerá el tradicional Encuentro de Comedias, con la participación de colectivos teatrales de la ciudad y la región, bajo el padrinazgo del cuentero Reinaldo Ruiz. El cierre musical estará a cargo de Dolcey Miguel Gutiérrez, con un repertorio cargado de ritmo y sabor carnavalero.

El domingo, el Malecón del Río será escenario de Río de Tradiciones, una puesta en escena que rinde homenaje a las manifestaciones folclóricas que dieron origen al Carnaval de Barranquilla y que sustentan su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Grupos como Congo Rumbero, Cumbiamba La Soberana, Marimondas del Barrio Abajo y la Cumbiamba del Barrio Abajo protagonizarán este recorrido cultural al aire libre.

Con esta agenda, el Carnaval de Barranquilla cierra una semana dedicada a los barrios, fortaleciendo el semillero de la Fiesta y exaltando a los portadores de las tradiciones, antes del inicio de los grandes desfiles del Carnaval 2026 el próximo fin de semana.