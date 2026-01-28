Avanzan obras y operativos en la vía 40 para garantizar el paso de carrozas del Carnaval

A pocas semanas del inicio del Carnaval de Barranquilla 2026, la Alcaldía Distrital intensifica los operativos para adecuar el cumbiódromo de la vía 40, con el objetivo de garantizar el paso seguro de las carrozas y el normal desarrollo de los desfiles.

Las acciones incluyen la intervención del cableado aéreo y obras de mejoramiento del espacio público, como parte de la estrategia liderada por el alcalde Alejandro Char para ofrecer un espectáculo organizado y seguro.

Desde el último trimestre del año anterior, el Distrito, en articulación con operadores de telecomunicaciones y empresas de servicios públicos, adelanta trabajos técnicos en 48 puntos críticos a lo largo de la vía 40. Estas intervenciones buscan eliminar cruces de cables, unificar y tensionar redes, así como retirar conexiones que representen un riesgo para el tránsito de carrozas y comparsas durante las festividades.

Altura de las carrozas este año

Este año, el Carnaval contará con carrozas de hasta ocho metros de altura, lo que obligó a establecer requerimientos técnicos específicos durante mesas de seguimiento con las empresas operadoras.

Se puso en marcha la intervención de 48 puntos críticos para eliminar cruces de cables, su unificación y tensionamiento, de lo cual hemos logrado un avance del 50%”, dijo el secretario de Control Urbano y Espacio Público, Nelson Patrón Pérez.

Añadió que el objetivo es “atender todas las necesidades relacionadas con el cableado, definir la titularidad de los cruces de cables y adelantar las acciones necesarias para su retiro oportuno”.

¿Qué trabajos se realizan en estos operativos?

Dentro de los operativos también se contempla el retiro de cables y conexiones que no cuenten con titularidad o responsable identificado. Según explicó Henry Karam, ingeniero de la Oficina de Servicios Públicos, las inspecciones se realizan con el acompañamiento de empresas como Claro, Tigo, Air-e, Movistar, Telefónica, Ufinet Colombia y otras.

“Se hizo la inspección de los cableados que se encuentran por debajo de los 10 metros de altura, identificar y retirar cables conectados artesanalmente por algunos ciudadanos y cables que cruzan la vía 40, impidiendo el paso de las carrozas”, señaló.

Estas labores hacen parte de un trabajo articulado entre las secretarías distritales de Control Urbano y Espacio Público, Planeación, la Oficina de Servicios Públicos, la empresa K-yena, Carnaval de Barranquilla S.A.S. y los operadores de servicios, quienes mantienen recorridos constantes de inspección para asegurar el cumplimiento de los estándares definidos para el Carnaval.

De manera paralela, la Alcaldía de Barranquilla avanza en obras de mejoramiento de la vía 40, entre las calles 85 y 72, con la construcción de andenes amplios, seguros y accesibles, así como rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida. Estas intervenciones buscan optimizar la movilidad peatonal y mejorar la experiencia de los asistentes a los eventos culturales.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó que estas acciones responden a la apuesta por un Carnaval más incluyente. “Trabajamos día a día por un Carnaval más accesible, sostenible e inclusivo. Alistamos nuestro cumbiódromo para que el Carnaval se viva accesible, seguro y digno, generando empleo y bienestar para nuestra gente”, afirmó.