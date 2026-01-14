La exposición a cielo abierto más grande del Carnaval de Barranquilla ya está en los dos malecones

Barranquilla vivió una jornada histórica con la inauguración de “Río de Tradiciones”, una exposición de macrofiguras a cielo abierto que se consolida como la galería cultural más grande de la ciudad.

El lanzamiento se realizó en el Malecón del Río, y continuó en el Malecón de Rebolo, que por primera vez se suma a esta iniciativa cultural que rinde homenaje a la riqueza del Carnaval de Barranquilla. En total son 9 macrofiguras, 6 ubicadas en el Gran Malecón del Río y 3 instaladas en el Malecón de Rebolo.

Durante el evento, la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, destacó el valor de esta muestra para mantener vivas las tradiciones del Caribe colombiano.

“Me llena de alegría ser la reina en un año histórico, en el que por primera vez las macrofiguras llegan al malecón de Rebolo. Este Carnaval también rinde homenaje al río Magdalena, que tanto le ha dado a Barranquilla, y al que hoy le damos la cara a través de todos nuestros malecones. Estoy muy feliz de representarlos en un momento en el que la ciudad ya comienza a pintarse y a llenarse del espíritu del Carnaval de Barranquilla”, dijo la reina del Carnaval.

El malecón de Rebolo se suma a la galería a cielo abierto

La inclusión del malecón de Rebolo marca un hito en esta edición, al ampliar el recorrido de la exposición y acercar el arte monumental a más comunidades.

Las obras, elaboradas por maestros artesanos, representan en gran formato las comparsas, danzas y expresiones culturales que han convertido al Carnaval de Barranquilla en una de las fiestas más importantes del país y patrimonio cultural de la humanidad.

Con esta puesta en escena, queda oficialmente inaugurada la agenda del Carnaval de Barranquilla 2026.

Carnaval de Barranquilla asegurará a 20 mil hacedores

Carnaval de Barranquilla S.A.S. también anunció una medida sin precedentes: por primera vez, cerca de 20 mil hacedores del Carnaval contarán con cobertura de seguro. El anuncio fue realizado desde la Casa del Carnaval por el director de la entidad, Juan José Jaramillo, quien resaltó el impacto social del programa “Hacedores Seguros”.

“Son cerca de 20 mil personas las que participan en el Carnaval como hacedores. Desde hace más de mes y medio venimos trabajando, a través de los directores de los grupos, para que todos los participantes se inscriban y puedan ser incluidos, sin excepción, en la póliza de seguro. Se trata de una cobertura dirigida directamente a los hacedores, que estará vigente durante todo el mes del Carnaval, desde el Bando hasta el Miércoles de Ceniza”, sostuvo.

Cobertura para hacedores y asistentes

La póliza cubrirá tanto a los hacedores del Carnaval como a los asistentes a eventos oficiales con boletería, incluidos conciertos y desfiles como la Batalla de Flores, el Desfile de Fantasía y la Gran Parada.

En el caso de los hacedores, el seguro tendrá vigencia del 17 de febrero al 17 de marzo y requerirá registro previo, al tratarse de una póliza personalizada. Para los espectadores, la cobertura aplicará del 14 al 17 de febrero.

Las condiciones y detalles del programa estarán disponibles en la página web oficial del Carnaval de Barranquilla.