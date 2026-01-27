Pico y placa en la Vía 40 por instalación de palcos del Carnaval: la medida inicia el 2 de febrero

La Alcaldía de Barranquilla anunció la implementación de la medida de pico y placa para vehículos particulares en la Vía 40, como parte del plan de movilidad por el montaje y desmontaje de palcos del Carnaval de Barranquilla 2026.

La decisión fue adoptada mediante el Decreto 0036 del 26 de enero de 2026 y busca garantizar la seguridad vial y mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados de la ciudad durante la temporada festiva.

Tramos en los que aplica la medida

La restricción aplicará desde el lunes 2 de febrero hasta el jueves 19 de febrero de 2026, en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B. La medida solo cobija a vehículos particulares y no incluye motocicletas. Según la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, con esta acción se espera reducir aproximadamente el 40 % del flujo vehicular en horas de mayor congestión.

El pico y placa regirá en dos franjas horarias: de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m., de acuerdo con el último dígito de la placa. El calendario inicia el lunes 2 de febrero con los dígitos 1, 2, 3 y 4, y se extenderá hasta el viernes 13 de febrero, día en el que la restricción solo aplicará en el horario de la mañana.

Pico y placa en la ciudad

Las autoridades también informaron que el viernes 13 de febrero, a partir de las 6:00 de la tarde, se implementará pico y placa en toda la ciudad, incluida la Vía 40, como parte de las medidas especiales previas a los eventos centrales del Carnaval. Posteriormente, la restricción regresará por el desmontaje de palcos entre el martes 17 y el jueves 19 de febrero, fecha en la que finalizará la medida en este corredor vial.

De manera complementaria, a partir del lunes 2 de febrero se habilitará un contraflujo en la Vía 40, con el fin de mantener la conectividad en ambos sentidos. Los cierres se realizarán de forma progresiva, de acuerdo con el avance del montaje de las estructuras, y contarán con el apoyo de orientadores de tránsito a lo largo del corredor.

La secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, hizo un llamado a la ciudadanía para planificar sus recorridos con anticipación, utilizar vías alternas y acatar las señales de tránsito. La funcionaria señaló que, aunque las medidas pueden generar incomodidades temporales, son necesarias para garantizar una movilidad segura y ordenada durante las actividades previas al Carnaval. La Vía 40 volverá a su normalidad el viernes 20 de febrero.