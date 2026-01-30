Agéndese para el carnaval de Barranquilla, artistas, conciertos y fechas
Tres espectáculos, dos escenarios y una nómina de lujo que promete una de las ediciones más memorables del Carnaval
El Carnaval de Barranquilla 2026 se alista para vivir una de sus versiones más ambiciosas y poderosas, con tres grandes eventos que reunirán a leyendas de la música latina, artistas internacionales y figuras colombianas de primera línea.
La celebración, reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, tendrá como epicentro el Estadio Romelio Martínez y la Explanada Puerta de Oro, donde se esperan miles de asistentes en jornadas que marcarán un antes y un después en la historia del Carnaval.
Juan Luis Guerra engalana la Coronación de los Reyes del Carnaval 2026
Viernes 13 de febrero – Estadio Romelio Martínez
La ceremonia de Coronación de la Reina Michelle Char y el Rey Momo Adolfo Maury tendrá un invitado estelar: Juan Luis Guerra, uno de los artistas más influyentes de la música latina. El dominicano encabezará un espectáculo de talla internacional que abrirá oficialmente las fiestas.
Junto a él, una nómina diversa dará vida a una noche inolvidable:
- Kapo, referente de la ola afrobeats en Colombia.
- Diego Daza, figura joven del vallenato.
- Juan Carlos Coronel, quien interpretó Aquí suena Michelle, canción oficial del Carnaval 2026.
Metroconcierto Histórico de Carnaval 2026 con Beéle al frente
Sábado 14 de febrero – Estadio Romelio Martínez
El Sábado de Carnaval reunirá una cartelera que celebra la diversidad del Caribe y Latinoamérica. Al frente estará Beéle, una de las voces urbanas más influyentes del momento, acompañado por:
- Rawayana, banda venezolana de proyección internacional.
- Manuel Turizo, embajador global del pop latino.
- Tito Nieves, leyenda de la salsa.
- Sergio Vargas, ícono del merengue dominicano.
- Peter Manjarrés, referente del vallenato.
- Checo Acosta, símbolo del folclor barranquillero.
Rumbódromo del Río 2026: dos noches históricas con Juanes y Silvestre Dangond
📍 Explanada Puerta de Oro – 14 y 15 de febrero
Por primera vez, el Rumbódromo del Río reunirá durante dos días consecutivos una producción de altísimo nivel con sonido, montaje y experiencia pensada para grandes multitudes. Será una fiesta que integrará generaciones, culturas y géneros.
📅 Sábado 14 de febrero
Una mezcla poderosa de vallenato, salsa, bachata y reguetón con artistas como:
- Rafa Pérez
- Oscar D’ León
- Elder Dayán
- Churo Díaz
- Magic Juan
- Diego Daza
- Poncho Zuleta
- Criss y Ronny
- Mono Zabaleta
- Dekko
- Martín Elías Jr.
Domingo 15 de febrero
Una noche con figuras de talla internacional encabezadas por:
- Silvestre Dangond, uno de los grandes del vallenato moderno.
- Juanes, quien participa por primera vez en un Carnaval de Barranquilla.
- Luis Alfonso, referente del regional y la música popular.
- Tito Nieves, ícono de la salsa.
- Sergio Vargas, emblema del merengue dominicano.
- Iván Villazón, voz clásica del vallenato.
- Lil Silvio & El Vega y Dekko, representantes de la nueva ola urbana.
El Carnaval 2026 promete música, tradición y una producción que llevará la fiesta a un nivel histórico, reafirmando a Barranquilla como capital cultural del Caribe.