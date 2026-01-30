Agéndese para el carnaval de Barranquilla, artistas, conciertos y fechas

El Carnaval de Barranquilla 2026 se alista para vivir una de sus versiones más ambiciosas y poderosas, con tres grandes eventos que reunirán a leyendas de la música latina, artistas internacionales y figuras colombianas de primera línea.

La celebración, reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, tendrá como epicentro el Estadio Romelio Martínez y la Explanada Puerta de Oro, donde se esperan miles de asistentes en jornadas que marcarán un antes y un después en la historia del Carnaval.

Juan Luis Guerra engalana la Coronación de los Reyes del Carnaval 2026

Viernes 13 de febrero – Estadio Romelio Martínez

La ceremonia de Coronación de la Reina Michelle Char y el Rey Momo Adolfo Maury tendrá un invitado estelar: Juan Luis Guerra, uno de los artistas más influyentes de la música latina. El dominicano encabezará un espectáculo de talla internacional que abrirá oficialmente las fiestas.

Junto a él, una nómina diversa dará vida a una noche inolvidable:

Kapo , referente de la ola afrobeats en Colombia.

, referente de la ola afrobeats en Colombia. Diego Daza , figura joven del vallenato.

, figura joven del vallenato. Juan Carlos Coronel, quien interpretó Aquí suena Michelle, canción oficial del Carnaval 2026.

Metroconcierto Histórico de Carnaval 2026 con Beéle al frente

Sábado 14 de febrero – Estadio Romelio Martínez

El Sábado de Carnaval reunirá una cartelera que celebra la diversidad del Caribe y Latinoamérica. Al frente estará Beéle, una de las voces urbanas más influyentes del momento, acompañado por:

Rawayana , banda venezolana de proyección internacional.

, banda venezolana de proyección internacional. Manuel Turizo , embajador global del pop latino.

, embajador global del pop latino. Tito Nieves , leyenda de la salsa.

, leyenda de la salsa. Sergio Vargas , ícono del merengue dominicano.

, ícono del merengue dominicano. Peter Manjarrés , referente del vallenato.

, referente del vallenato. Checo Acosta, símbolo del folclor barranquillero.

Rumbódromo del Río 2026: dos noches históricas con Juanes y Silvestre Dangond

📍 Explanada Puerta de Oro – 14 y 15 de febrero

Por primera vez, el Rumbódromo del Río reunirá durante dos días consecutivos una producción de altísimo nivel con sonido, montaje y experiencia pensada para grandes multitudes. Será una fiesta que integrará generaciones, culturas y géneros.

📅 Sábado 14 de febrero

Una mezcla poderosa de vallenato, salsa, bachata y reguetón con artistas como:

Rafa Pérez

Oscar D’ León

Elder Dayán

Churo Díaz

Magic Juan

Diego Daza

Poncho Zuleta

Criss y Ronny

Mono Zabaleta

Dekko

Martín Elías Jr.

Domingo 15 de febrero

Una noche con figuras de talla internacional encabezadas por:

Silvestre Dangond , uno de los grandes del vallenato moderno.

, uno de los grandes del vallenato moderno. Juanes , quien participa por primera vez en un Carnaval de Barranquilla.

, quien participa por primera vez en un Carnaval de Barranquilla. Luis Alfonso , referente del regional y la música popular.

, referente del regional y la música popular. Tito Nieves , ícono de la salsa.

, ícono de la salsa. Sergio Vargas , emblema del merengue dominicano.

, emblema del merengue dominicano. Iván Villazón , voz clásica del vallenato.

, voz clásica del vallenato. Lil Silvio & El Vega y Dekko, representantes de la nueva ola urbana.

El Carnaval 2026 promete música, tradición y una producción que llevará la fiesta a un nivel histórico, reafirmando a Barranquilla como capital cultural del Caribe.