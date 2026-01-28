Carnaval S.A.S confirma que la Guacherna 2026 será el próximo viernes 6 de febrero

Luego de que en redes sociales se generara un ruido sobre que la Noche de Guacherna 2026 se iba a realizar un sábado y no viernes como su día habitual, Carnaval S.A.S se pronunció.

Por medio de sus redes, la empresa confirmó que el desfile se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero.

Cabe recordar que la principal razón por la que la Guacherna 2025 se trasladó a un sábado (22 de febrero) fue la realización del concierto de Shakira en Barranquilla.

Pico y placa por palcos de Carnaval

La Alcaldía de Barranquilla anunció la implementación de la medida de pico y placa para vehículos particulares en la Vía 40, como parte del plan de movilidad por el montaje y desmontaje de palcos del Carnaval de Barranquilla 2026.

La restricción aplicará desde el lunes 2 de febrero hasta el jueves 19 de febrero de 2026, en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B. La medida solo cobija a vehículos particulares y no incluye motocicletas.

El pico y placa regirá en dos franjas horarias de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m., de acuerdo con el último dígito de la placa. El calendario inicia el lunes 2 de febrero con los dígitos1, 2, 3 y 4, y se extenderá hasta el viernes 13 de febrero, día en el que la restricción solo aplicará en el horario de la mañana.