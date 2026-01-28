Barranquilla

Carnaval S.A.S confirma que la Guacherna 2026 será el próximo viernes 6 de febrero

El recorrido comenzará a las 4:00 de la tarde, desde la calle 70 con carrera 44.

Desfile de La Guacherna

Desfile de La Guacherna

Luego de que en redes sociales se generara un ruido sobre que la Noche de Guacherna 2026 se iba a realizar un sábado y no viernes como su día habitual, Carnaval S.A.S se pronunció.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Por medio de sus redes, la empresa confirmó que el desfile se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero.

Cabe recordar que la principal razón por la que la Guacherna 2025 se trasladó a un sábado (22 de febrero) fue la realización del concierto de Shakira en Barranquilla.

Más información

Pico y placa por palcos de Carnaval

La Alcaldía de Barranquilla anunció la implementación de la medida de pico y placa para vehículos particulares en la Vía 40, como parte del plan de movilidad por el montaje y desmontaje de palcos del Carnaval de Barranquilla 2026.

La restricción aplicará desde el lunes 2 de febrero hasta el jueves 19 de febrero de 2026, en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B. La medida solo cobija a vehículos particulares y no incluye motocicletas.

El pico y placa regirá en dos franjas horarias de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m., de acuerdo con el último dígito de la placa. El calendario inicia el lunes 2 de febrero con los dígitos1, 2, 3 y 4, y se extenderá hasta el viernes 13 de febrero, día en el que la restricción solo aplicará en el horario de la mañana.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad