Tutela busca frenar restricción al parrillero en Bucaramanga

La prohibición del parrillero en motocicleta empezará a regir en Bucaramanga a partir del 2 de febrero. Antes de su entrada en vigencia, la medida ya fue llevada a los jueces a través de una tutela que busca dejarla sin efecto.

La acción judicial fue presentada por Carlos Parra, candidato a la Cámara por Santander, y Cristian Avendaño, candidato al Senado, ambos de la Alianza Verde. Según explicaron, la tutela busca la protección de derechos fundamentales como la libre locomoción y la propiedad privada.

“Es una serie de acciones judiciales con el objetivo de que se proteja el derecho de las personas a la libre locomoción, pero al mismo tiempo el derecho a la propiedad”, señaló Parra.

En la tutela, los representantes de la Alianza Verde cuestionan que la prohibición del parrillero en las vías principales tenga un impacto real en la movilidad o en la seguridad de la ciudad. Aseguran que no existe evidencia que respalde la efectividad de la medida.

“No tiene ningún sentido que a las motos se les prohíba transitar con parrillero por las vías principales cuando eso no tiene ningún impacto sobre la movilidad ni la seguridad y, al contrario, puede incluso empeorar las condiciones porque incentiva el aumento del parque automotor”, indicó Parra.

Uno de los argumentos centrales es que la restricción podría afectar directamente la economía de los hogares que dependen de la motocicleta como principal medio de transporte. Según Parra, la medida podría obligar a muchas familias a adquirir una segunda moto, incluso a crédito.

La tutela también plantea una afectación social, al señalar que el uso del parrillero responde a necesidades cotidianas como ir al trabajo, llevar a los hijos al colegio o movilizar a familiares.

“Esa prohibición no tiene ningún impacto, pero lo que sí tiene es un gran saldo social, una afectación muy grande a la gente”, afirmó.

Parra también cuestionó que este tipo de decisiones recaigan principalmente sobre los sectores más vulnerables. “La sensación es que siempre es contra la gente pobre”, señaló, al advertir que no se aplican restricciones similares a otros tipos de vehículos.

En materia de seguridad, sostuvo que los hechos violentos no se concentran en los corredores viales donde se aplica la restricción. “Los sicariatos no ocurren en las vías principales, ocurren en los barrios”, afirmó, al agregar que “varios estudios han demostrado que la prohibición del parrillero no tiene ningún impacto en temas de seguridad”.

Finalmente, explicó que la tutela ya fue interpuesta y ahora quedó en manos de la jurisdicción constitucional, en un proceso que deberá surtir primera y segunda instancia y podría llegar a revisión de la Corte Constitucional.