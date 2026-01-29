Gobernador de Santander insiste en el CEGES: Estas serán las peticiones que hará al MinDefensa

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que este viernes 30 de enero desde las 2 de la tarde estará el ministro de defensa, General Pedro Sánchez, liderando un consejo de seguridad metropolitano ante los últimos hechos violentos que se han registrado en esta zona del departamento y aseguró el mandatario que reiterará la necesidad de tener un Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad para atender las emergencias en el área.

"Esas siete muertes seguramente se hubiesen podido evitar si tenemos un sistema con inteligencia artificial, con identificación facial de las personas, con identificación de placas porque normalmente los vehículos que utilizan para comer delitos ya están referenciados", indicó el mandatario de los santandereanos.

Además, dijo el gobernador que se revisará el cumplimiento del compromiso de que llegaran nuevos efectivos de la Policía para el departamento de Santander, también buscar la manera de que se puedan adquirir más vehículos para las autoridades y que se intensifique la presencia del Ejército en apoyo a las autoridades civiles.

El sábado 31 de enero se realizará otro consejo de seguridad, también liderado por el ministro de defensa, pero en Barrancabermeja para revisar la situación de orden público en el magdalena medio y buscar acciones para evitar más hechos violentos en el puerto petrolero